О восстановлении смертной казни в России
Относительно оживийшейся дискуссии о необходимости снятия моратория на смертную казнь.
Сам я действие такого института в России поддерживал и поддерживаю. Как собственно и большинство населения страны.
Особенно в условиях войны.
С моей точки зрения, ее восстановление могло бы выглядеть так:
1. Государство официально снимает мораторий на смертную казнь. Никаких международных ограничений на ее возобновление не существует. Есть страны, где смертная казнь продолжает применяться. Сейчас это сугубо политический и мировоззренческий вопрос.
2. Государство определяет список преступлений, которые подпадают под смертную казнь. Список опционален и нуждается в проработке. Уверен, что будет обсуждаться вопрос о наказании серийных педофилов, серийных убийц/маньяков и т.п. Преступления должны быть действительно особо тяжкие. Поправки вносит Государственная Дума в обычном режиме.
3. Начать можно например с – государственной измены военнослужащих в условиях войны, организаторов терактов на территории РФ, деятельных коллаборационистов вставших на путь борьбы с Россией на службе иностранных государств.
4. Приговоры выносятся с обязательной отсрочкой в 3-5 лет перед исполнением приговора, для минимизации судебных ошибок. Система обжалования таких приговоров должна быть улучшена.
5. СПЧ при президенте получает дополнительную функцию, которая позволит ему ходатайствовать перед президентом о замене смертной казни на пожизненное заключение в особых случаях. Президент имеет функцию смягчения/замены приговора по статьям, где фигурирует смертная казнь (по аналогии с амнистией).
6. Сама смертная казнь в процедурном плане представляет собой расстрел в непубличном режиме и захоронение казненного за счет родственников (китайский опыт в жизнь). Никаких публичных шоу из этого устраивать не надо.
7. Также можно рассмотреть вопрос о процедуре прекращения действия моратория в условиях войны и его возобновления в мирное время, в качестве компромиссного решения, где смертная казнь рассматривается государством как одна из чрезвычайных мер защиты общества и государства в условиях войны. В этом случае смертная казнь становится не постоянным, а опциональным чрезвычайным инструментом в руках государства. Можно отметить, что в СССР также периодически отменяли и восстанавливали смертную казнь, в частности смертную казнь отменяли после Гражданской войны и после Великой Отечественной Войны.