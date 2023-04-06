Критические расхождения
Заявления Си Цзиньпина и Макрона по итогам переговоров в очередной раз выявили неустранимое противоречие между Китаем и Западом по вопросу войны на Украине. Это было ожидаемо. Перцу добавил МИД КНР, еще раз призвавший Запад не указывать Китаю что делать, а вместо этого подумать о той роли, которую НАТО играет в войне на Украине.
В отношении украинского кризиса Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию. Пекин является сторонником политического решения кризиса и за проведение мирных переговоров. Когда дело доходит до ответственности за украинский вопрос, я думаю, что Соединенные Штаты и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность. НАТО не имеет права обвинять и оказывать давление на Китай (с) МИД КНР
План Китая очевидно реализован не будет, но вряд ли Китай всерьез на это рассчитывал – озвученный план позволяет ему занимать морально и дипломатически выгодную позицию миротворца, усилия которого были отвергнуты. При этом Россия официально поддержала план Китая, а Запад отказался от него.
Символично, что пока Си Цзиньпин вел переговоры с Макроном, США продолжали буднично готовить будущую войну на Тайваня, наращивая поставки вооружений и организация встречи нарушающие принцип одного Китая, что является подготовкой спускового крючка войны за Тайвань. Попытки европейских вассалов увильнуть от этой войны и ее экономических последствий разумеется будут пресечены.
PS. Сейчас рядом с Тайванем крутятся американская и китайская авианосные группы. Китайская во главе с авианосцем "Шаньдун" и американская во главе с авианосцем "Нимиц". В составе обоих групп есть атомные подводные лодки.