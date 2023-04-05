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Окопы в современной войне

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О роли окопов и полевой фортификации в современной войне. После активизации войны на Украине тема стала весьма злободневной и актуальной.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8273527.html
Метки: война на украине, Россия, Украина, фортификация
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