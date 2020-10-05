Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) на страницах личного блога комментирует происходящее в Нагорном Карабахе.

«Ничего принципиально нового. Турецко-азербайджанская коалиция продолжает медленно, но верно теснить отчаянно сопротивляющиеся армянские части. Решающая роль — за авиацией. В первую очередь, беспилотной.

Несмотря на большие (реально) потери и очевидные просчеты в тактике (массовые передвижения атакующей пехоты и боевой техники в стиле 2-й мировой), за счет превосходства в передовых вооружениях «тюрки» относительно быстро взламывают долговременные оборонительные позиции и уничтожают вновь возведенные.

Констатирую:

1. Армяне совершенно не подготовились к ведению по-настоящему современной войны и не учли опыт не только современных войн, но и всей военной истории 20-го века. На видеозаписях четко фиксируется постоянное поражение незамаскированных БММ и артсистем с воздуха… Что, заранее предусмотреть очевидную вероятность полного господства в воздухе противника никто не додумался?

В аналогичной ситуации в Северной Корее за считанные недели нарыли десятки километров подземных галерей, против которых оказались бессильны тотально-превосходящие авиационные силы коалиции во главе с США.

У армян на постройку подобных сооружений были даже не годы, а десятилетия… А на выходе — глубокие, но совершенно открытые сверху и незамаскированные окопы и блиндажи (тоже совершенно незамаскированные) на основе набитых щебнем автопокрышек.

Господь Бог лично должен был с воздуха прикрыть? Или на «русского Ваню» рассчитывали? Если рассчитывали, то тогда Пашиняна зачем поддержали с его лозунгами «Геть москаля»?

2. Качество управления азербайджанскими наземными войсками «значительно ниже требуемого», примерно на уровне наблюдавшегося мной лично «Северного ветра» августа 14-го (когда только полная некомпетентность укровоенных спасала от огромных и ничем не оправданных потерь).

И только данный фактор выручает армян сейчас: за счет «замшелой» тактики пехотных и мотомеханизированных подразделений «тюрок» им удается «тактически отыгрывать» значительную долю стратегически неизбежных успехов противника.

Я наблюдаю за всем этим и понимаю, что наши «путинские соколы, львы и орлы» в серьезном конфликте скрупулезно повторят все ошибки и глупости обеих противоборствующих сторон — что в атаке, что в обороне — и бесполезно положат огромное количество лучших в мире (потенциально) солдат и младших командиров… Просто потому, что им ничего за это не будет…»

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