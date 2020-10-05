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Армяне много лет готовились к уже прошедшей войне, — Игорь Стрелков

10:21. 5 октября 2020 447 просмотров 9 коммент. Опубликовал:
Армяне много лет готовились к уже прошедшей войне, — Игорь Стрелков | Русская весна

Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) на страницах личного блога комментирует происходящее в Нагорном Карабахе.

«Ничего принципиально нового. Турецко-азербайджанская коалиция продолжает медленно, но верно теснить отчаянно сопротивляющиеся армянские части. Решающая роль — за авиацией. В первую очередь, беспилотной.

Несмотря на большие (реально) потери и очевидные просчеты в тактике (массовые передвижения атакующей пехоты и боевой техники в стиле 2-й мировой), за счет превосходства в передовых вооружениях «тюрки» относительно быстро взламывают долговременные оборонительные позиции и уничтожают вновь возведенные.

Констатирую:

1. Армяне совершенно не подготовились к ведению по-настоящему современной войны и не учли опыт не только современных войн, но и всей военной истории 20-го века. На видеозаписях четко фиксируется постоянное поражение незамаскированных БММ и артсистем с воздуха… Что, заранее предусмотреть очевидную вероятность полного господства в воздухе противника никто не додумался?

В аналогичной ситуации в Северной Корее за считанные недели нарыли десятки километров подземных галерей, против которых оказались бессильны тотально-превосходящие авиационные силы коалиции во главе с США.

У армян на постройку подобных сооружений были даже не годы, а десятилетия… А на выходе — глубокие, но совершенно открытые сверху и незамаскированные окопы и блиндажи (тоже совершенно незамаскированные) на основе набитых щебнем автопокрышек.

Господь Бог лично должен был с воздуха прикрыть? Или на «русского Ваню» рассчитывали? Если рассчитывали, то тогда Пашиняна зачем поддержали с его лозунгами «Геть москаля»?

2. Качество управления азербайджанскими наземными войсками «значительно ниже требуемого», примерно на уровне наблюдавшегося мной лично «Северного ветра» августа 14-го (когда только полная некомпетентность укровоенных спасала от огромных и ничем не оправданных потерь).

И только данный фактор выручает армян сейчас: за счет «замшелой» тактики пехотных и мотомеханизированных подразделений «тюрок» им удается «тактически отыгрывать» значительную долю стратегически неизбежных успехов противника.

Я наблюдаю за всем этим и понимаю, что наши «путинские соколы, львы и орлы» в серьезном конфликте скрупулезно повторят все ошибки и глупости обеих противоборствующих сторон — что в атаке, что в обороне — и бесполезно положат огромное количество лучших в мире (потенциально) солдат и младших командиров… Просто потому, что им ничего за это не будет…»

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Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1601876183

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2877 2617
    Хан_Уман 5 октября 2020 в 12:24

    Есть основание полагать, что турки, с помощью азербайджанский армии со своей помощью , вытеснят армян, а затем придёт и очередь азербайджана.
    И эти две гордые и независимые и великие на перегонки побегут к ВВП.
    Было уже не так давно.
    Мы поможем, а потом геть русские свиньи-оккупанты.
    И что интересно, живущие в России армяне не очень то торопиться на защиту своей РОДины!

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    2
    • 24480 16323
      ЛиквидаторХан_Уман 5 октября 2020 в 14:11

      Очевидно. но цветные и МОЗГ – вещи биологически несовместимые. в принципе. Исключено.
      нафига Турции независимый азрбайджан? ау! кроме русских, он никому нафиг не нужен. неблагодарные мудаки….

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      2
  • 12397 10955
    Руса 5 октября 2020 в 13:19

    Если то, что пишет Гиркин правда, тогда незавидна участь
    армян, поддержавших Пашиняна и его клику в угоду Запада.
    У Эрдогана и Алиева много боевиков из Сирии, а также БПЛА,
    израильских ракет, самолетов.

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    1
    • 24480 16323
      ЛиквидаторРуса 5 октября 2020 в 14:10

      русофобы жить не будут. армяшки сами выбрали себе гостью с косой. она пришла, а они не рады. неблагодарные свиньи.

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    • 16377 15251
      жора шаповРуса 5 октября 2020 в 14:27

      Похожая местность в Сирии , где бармалеи захватили 70 % территории ( до России) , и были в 200 км. по прямой до столицы южного соседа , который и толкнул РФ туда ( в Сирию). Поэтому такое впечатление , что хачи и азеры не анализировали то, что творится на шарику в военных конфликтах. Гиркин прав своим заголовком.

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  • 24480 16323
    Ликвидатор 5 октября 2020 в 14:09

    За этот текст Гирке орден бы.

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