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Арест оппозиционера

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Выживший из ума бункерный дед-диктатор арестовал молодого и перспективного оппозиционера! (с) Другая Удмуртия.

1. Формальный арест с Трампа сняли.
2. Следующее заседание суда 4 декабря.
3. Среди обвинений – заговор.

Данное дело – долгоиграющее и тянуть его будут как минимум до ноября 2024 года, а если Трамп сможет проскочить в Белый Дом, то и далее. Никакого иного смысла, кроме как повлиять на результат президентских выборов 2024-го года данное дело не имеет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8272643.html
Метки: байден, выборы, США, Трамп, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29098 24672
    марина сегодня в 10:41

      Трамп — актер, а не режиссер в этом шоу

      хотя закулисные контролеры наверняка с ним согласовали часть сценария, чтобы поддерживать баланс сил левых и правых, но контролировать при этом все проходные позиции

      Трампу теперь можно и не баллотироваться, чтобы оставаться лидером республиканцев и влиять на праймериз и выборы, как впрочем — и Байдену тоже. Причем усиление Трампа у слонов укрепляет позиции антитрампа Байдена у ослов. Так что все может решить выбор кандидатов в вице-президенты, а это будет только летом 2024-го, то есть ситуация подвешена надолго, и Трамп с Байденом (вернее их скоординированные штабы под общей эгидой СикретСервис) будут контролировать сбор финансов и распоряжаться фондами. Собственно, поднятие градуса предвыборного шоу на это и направлено — стимулировать сбор донатов. При этом и бизнес, и просто граждане, кто вне свою лепту, будут точно дальше болеть за свою команду в этом шоу..
      п.с.. это они междусобойчик такой затеяли -а может пресса и шоу осилит..

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