Арест оппозиционера
Выживший из ума бункерный дед-диктатор арестовал молодого и перспективного оппозиционера! (с) Другая Удмуртия.
1. Формальный арест с Трампа сняли.
2. Следующее заседание суда 4 декабря.
3. Среди обвинений – заговор.
Данное дело – долгоиграющее и тянуть его будут как минимум до ноября 2024 года, а если Трамп сможет проскочить в Белый Дом, то и далее. Никакого иного смысла, кроме как повлиять на результат президентских выборов 2024-го года данное дело не имеет.
Трамп — актер, а не режиссер в этом шоу
хотя закулисные контролеры наверняка с ним согласовали часть сценария, чтобы поддерживать баланс сил левых и правых, но контролировать при этом все проходные позиции
Трампу теперь можно и не баллотироваться, чтобы оставаться лидером республиканцев и влиять на праймериз и выборы, как впрочем — и Байдену тоже. Причем усиление Трампа у слонов укрепляет позиции антитрампа Байдена у ослов. Так что все может решить выбор кандидатов в вице-президенты, а это будет только летом 2024-го, то есть ситуация подвешена надолго, и Трамп с Байденом (вернее их скоординированные штабы под общей эгидой СикретСервис) будут контролировать сбор финансов и распоряжаться фондами. Собственно, поднятие градуса предвыборного шоу на это и направлено — стимулировать сбор донатов. При этом и бизнес, и просто граждане, кто вне свою лепту, будут точно дальше болеть за свою команду в этом шоу..
п.с.. это они междусобойчик такой затеяли -а может пресса и шоу осилит..