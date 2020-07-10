Арест Фургала: что это было?

В ночь с 8 на 9 июля, когда суетливая Москва отходила ко сну, на восточном побережье страны много кому было не до сна. Арестован Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, бывший депутат Госдумы от ЛДПР. Следственный Комитет Российской Федерации объявил, что по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, а если конкретно – Евгения Зори, Александра Адамова, Олега Булатова. Все эти люди были убиты в период с 2004 по 2005 года, а их активы (связанные с экспортом металла) как раз перешли в распоряжение Фургала.

Личность Фургала с самого начала была весьма одиозной: бурная молодость в лихие 90е, связи с преступными кланами Дальнего Востока, ходят слухи о том, что он состоял в ОПГ «Моисеевские». Бекграунд более чем неоднозначный. Однако тогда, в нулевые, удалось избежать последствий: с 2007 года Фургал – депутат Госдумы, а дела об убийствах были отложены. Как оказалось, до поры до времени.

Среди обязанностей Фургала на посту депутата было техническое оппонирование кандидату от власти на пост губернатора Хабаровского края. В 2013 году все прошло гладко, а в 2018 году на волне протестов против пенсионной реформы, Фургал решил рискнуть: во втором туре губернаторских выборов действующий губернатор Шпорт был разгромлен: 69,57% против 27,97%.

Под руководством Фургала регион все больше ускользал из-под контроля Кремля: в 2019 году ЛДПР получила 30 из 36 мандатов в краевом парламенте, место Фургала в ГосДуме тоже оказалось занято кандидатом от ЛДПР, Иваном Пиляевым. В Хабаровской городской думе ЛДПР отдала лишь одно место – остальные 34 оказались заняты её представителями. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, скорее всего стали результаты конституционного голосования: явка в 44 процента объективно никак не устраивала Кремль.

Сергей Фургал предполагал, что его действия идут вразрез с интересами администрации Президента, поэтому на посту вел активную популистскую деятельность: снизил собственную зарплату, снизил выплаты госслужащим, отказался от яхты, стоящей на балансе областной администрации, предлагает добиваться предоставления Хабаровску статуса города федерального значения, ограничивает собственные (губернаторские) полномочия, вернув возможность импичмента губернатора. Тем не менее, народная любовь пока не оказалась достаточным основанием для сохранения статуса кво: губернатор арестован, отстранен от управления Хабаровским краем «из-за утраты доверия».

Время подобрано идеально: конституционное голосование уже прошло, до ЕДГ остается пара месяцев, назначать выборы на этот день уже нельзя. Возможен вариант и с 2021 годом – так убедить хабаровчан поддержать ставленника Кремля будет значительно проще. Здесь уже возможен и «приморский вариант» (в виде возвращения Шпорта), или очередной «московский десант»: окно возможностей распахнулось необычайно широко.

Если смотреть на арест Фургала одномерно, то вывод получается следующий: действия силовиков связаны с разрешением высших эшелонов властей на эти самые действия. И они ослабляют власть. Силовое возвращение вчистую политически отданного региона – символ слабости околовластных политтехнологов. Обвинение в убийстве пятнадцатилетней давности – символ слабости силовых служб. Очередной убийца, вор и бандит, «пробравшийся» во властную вертикаль – символ слабости системы.

Но попробуем взглянуть на данную ситуацию с другой стороны. Что, если это не просто возвращение бунтующего региона под «теплое крылышко» Единой России? Что, если за арестом действующего губернатора (событием практически исключительным) кроется нечто большее?

Например, проект по полному демонтажу старой партийной системы. В telegram-канале «Политген» уже публиковались мысли о том, что системе жизненно необходимо придать движение, иначе она начинает пожирать саму себя. Что, если участившиеся в последнее разговоры о пожизненном сенаторстве, о постконституционном перевыборе Госдумы – тоже часть этого перезапуска системы, в котором старые представители системной оппозиции больше не будут играть той роли, что они играли до сих пор. Новая Госдума потребует новых партий, которых будет много, которые будут находить свою нишу, своих немногочисленных, но преданных сторонников. «Партия Дудя», «партия Шнура», «партия Валерии», «партия World of Tanks» – лишь некоторые примеры проектов, весь прошлый год прорабатываемых Кремлем. Их будет ещё больше.

Другая сторона последствий, связанных с арестом Фургала – сигнал для всех оппозиционеров, не связанных с Кремлем. Отставка Левченко, арест Фургала – следующей в списке напрашивается фамилия Коновалова, возглавившего два года назад Хакасию. Шансы на отставку или иной неблагоприятный исход для «абаканского коммуниста» увеличиваются значительно.

Еще один момент – раз уж история пятнадцатилетней давности была поднята из архивов, то многим чиновникам, депутатам, губернаторам придется как следует подумать – стоит ли вставать в оппозицию Кремлю? Лидер ЛДПР Жириновский, впрочем, считает, что стоит, и сдаваться без боя не намерен. Он пригрозил сложением полномочий всей фракции ЛДПР из-за задержания хабаровского губернатора. Будет ли это лебединой песнью Либерально-демократической партии, ведущей к резкому росту партийных акций на выборах в ГД 2021 или «кейс Фургала» приведет к окончательному краху партии? Покажет только время.

Но оно пошло. Коронавирусная апатия, разбавляемая лишь очередными президентскими обращениями, окончательно покинула политическое пространство России, и политический маховик власти завертелся с новыми силами.

Обложка: Фото СК РФ.

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Источник: https://nstarikov.ru/arest-furgala-chto-jeto-bylo-116842