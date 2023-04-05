Америка в свободном падении. Что происходит с США
Почему Трамп – сейчас больше, чем Республиканская партия? Чем России выгоден Байден в президентском кресле? Раскол американского общества: реально ли его преодолеть? Говорим с политологом-американистом Рафаэлем Ордуханяном. Ведущая – Дария Павлова.
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