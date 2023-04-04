КУРГИНЯН о пятой колонне, национализации элит, патриотическом майдане и компромате на самого себя
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Возможны ли в России «патриотический майдан» и реальная национализация элит? Беседуем об этом с Сергеем Кургиняном, политиком и общественным деятелем, лидером общественного движения «Суть времени».
В беседе обсудили не только пятую/шестую колонну, патриотическое воспитание молодежи и вопрос идеологии в России, но и (неожиданно) узнали о существовании компромата на Сергея Ервандовича, о чем он чистосердечно нам рассказал :)
Таймкоды:
00:00 Лучшие моменты выпуска: предатели, империя, чужая помощь
00:34 Метаметрика & Сергей Кургинян
01:26 Больше года быстрой трансформации общества: куда идём?
03:49 Настоящих патриотов много, на них и держится страна
08:16 Беда системы – в укоренении элит на Западе
10:17 Интеграция: импортозамещаем иноземные коньяки «Коктебелем»
12:00 Формирование новой системы: история может подкинуть неожиданностей
17:02 Рафи Эйтан: «Империя – это когда хотят знать»
19:43 У крупного капитала в России есть Отечество?
25:40 Капитал не верил в противостояние с Западом
28:44 Главная угроза страны – «шестая колонна»
32:50 Мы проиграли «мягкую силу», мы развалили империю
39:07 Империя была на 5-6 месте по экономике в мире, СССР – на втором
42:12 Против России работает менее мощная страна, но идеологически мотивированная
44:43 Повторение 1917 года, увы, реально
50:59 Анонс второй части. Титры
Сергей Кургинян:
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