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Поворот на восток

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Очень наглядная инфографика в плане понимания причин недавнего заключения соглашения между Китаем и Саудовской Аравией по переходу на торговлю в юанях. За прошедшие 20 лет (еще до начала войны на Украине), оборот торговли саудитов с Китаем превысил совокупный оборот торговли с США и ЕС. Это в немалой степени обуславливало дальнейший политический и экономический дрейф Саудовской Аравии на восток – к Китаю и ШОС.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8267439.html
Метки: ес, Китай, нефть, США, торговля, шос, экономика
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10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 10825 8233
    чужой час назад

      Скоро спецы волксваген будут на подтанцовке Уральского автозавода.

    • 29081 24659
      марина час назад

        А почему тишина?оказывается на своем бронепоезде уже во Владивостоке КНДР едет в гости с Кимом? или это было 01 апреля

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      • 1035 1003
        loko 39 мин. назад

          Ящик Пандоры-это тихий сайт. Про Францию ни слова.Мы же не хотим как во Франции. А там жидомассоны опять людей подняли на борьбу. Обманули бедных французов, а французы повелись. Не хотят французы повышения пенсионного возраста. Много с чем не согласны. И духа и сплоченности хватает.И Макрона никто не обожествляет. Уважают себя. Это дух нации.

          • 6398 4856
            Игорьloko 24 мин. назад

              Локо, я бы хотел как во Франции. Чем там плохо а? Реальный социализм, после семи продукты не продают чтоб люди отдыхали. За повышение пенвозраста порвали правительство как тузик грелку. А мы сопли мотаем на кулак. Не значит что я во Францию поеду, мне тут нравятся беспредельные люди, отношения, коррупция, которая помогает выживать, дикость, возможность хоть что то украсть нравится… Но считать что все так должны жить, что это нормально, а во Франции плохо, такой мысли у меня нет.

              • 1035 1003
                lokoИгорь 11 мин. назад

                  Вообще-то мой предыдущий коммент называется-сарказм. Чем нравится Ящик пандоры это вот такой “любовью” к России,как у вас. “Своровать что хочется,коррупция и т.д.” Ох..реваю конечно и над вами,и над Маринычем,и конечно же над искусственным интеллектом Чужого и над больной бабкой. Одна надежда что может дети ваши более разумные будут.Или внуки.

                • 29081 24659
                  маринаИгорь 9 мин. назад

                    .

                  • 29081 24659
                    маринаИгорь только что

                      что ты лепишь -попрыгали французы и что ?=закон приняли все равно ,даже без голосования в парламенте -красивые времена с огромным соцпакетом заканчиваются ,некого грабить ? А так ты прав -кради и махлюй ,все равно гадам все достается -умеешь -живи..А вот ограбить украину им удалось ,а Россия уперлась немного -увидим ,что получится -договорятся или изобразят проигрыш -типа -все компании Запада ушли ,но оставили активы русским надсмотрищикам ,но продавать то нужно -вот там их проводниками будут те же владельцы…Не достанется это народу никогда уже ,но дороги то строить нужно,значит будут нечто собирать..Вот печатать начатали -все таки под новые территории можно и в период ,когда все дерутся..Врешь Игореша ,красти пока можно только в Рф и никуда тебя не вытолкаешь отсюда..
                      Видишь какие вы с Локу философы ,как только касается -поднять бы==ло на бунт,то превращается в тупых пропагандонов,выдающих желаемое -еще раз в мутной водице поймать удачу..а так бла бла пииты хреновы

                  • 359 355
                    Сан Санычloko 19 мин. назад

                      У них митинги – перманентное состояние общества. Спускают пар. Добиваются успеха 50/50. Лучше так, чем революция.

                      Но сравнивать не стоит. Другой менталитет.

                      • 1035 1003
                        lokoСан Саныч 6 мин. назад

                          Действительно…50 процентов мужиков по статистике уже не доживают до пенсионного возраста в РФ. зачем эти протесты или революция? Нужно просто четверть своих доходов до смерти отдавать боярам и сдохнуть,потому что русский народ-это глубинный народ.Конечно сравнивать не стоит. Другой менталитет же.

                    • 359 355
                      Сан Саныч 39 мин. назад

                        Марина, это я вам “плюсики” поставил. За “оригинальность” и “полёт мысли”.

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