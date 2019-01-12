Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2019
12:39. 12 января 2019 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 11:39 Символ памяти Доктора Лизы – крупнейший госпиталь в Латакии.
- 11:22 Ракетный удар по Дамаску – в Сирии обвиняют Израиль.
- 10:36 Сила добра.
Символ памяти Доктора Лизы – крупнейший госпиталь в Латакии
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Ракетный удар по Дамаску – в Сирии обвиняют Израиль
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Сила добра
Перевод речи главы Госдепа Майка Помпео в Каире, где он в общих чертах обрисовал новое видение американской внешней политики на Ближнем Востоке.
Сила добра: Америка вновь почувствовала уверенность на Ближнем Востоке (Department of State, США)
Благодаряю вас, Фрэнк. Спасибо Фрэнку Риччардоне (Frank Ricciardone). Спасибо за вашу службу Америке, помимо тех обязанностей, которые вы выполняете здесь.
Мне посчастливилось часто бывать в Египте и на Ближнем Востоке в качестве госсекретаря. Довольно часто я бывал здесь и раньше, когда занимал пост директора ЦРУ, я приезжал сюда и как член Конгресса. Каждый раз, когда я приезжаю, я вижу что-то новое, что-то потрясающее.
Эта поездка, которая состоялась сразу же после рождественских праздников Коптской церкви, особенно значима для меня, как для евангельского христианина. Это очень важное время. Мы все дети Авраама — христиане, мусульмане, иудеи. На столе в моем кабинете лежит открытая Библия, напоминая мне о Боге, Его Слове и Истине. И сегодня я хочу поговорить об истине — со строчной буквы «т». Это истина, о которой в этой части мира говорят не часто, но поскольку по образованию я военный, сегодня я буду говорить прямо и без обиняков: Америка на Ближнем Востоке — это сила добра.
Мы должны признать эту истину, потому что если мы этого не сделаем, мы будем принимать неправильные решения, делать неверный выбор — сейчас и в будущем. И наш выбор, выбор, который мы делаем сегодня, имеет последствия для стран, для многих миллионов людей, для нашей безопасности, для нашего экономического процветания, для наших личных свобод и свобод наших детей.
И нет более подходящего места, чем Американский университет в прекрасном Каире, в котором я сегодня нахожусь и выступаю. Как сказал Франк, в этом году исполняется 100 лет со дня основания этого учреждения, и АУК — это не просто университет. Это важный символ дружбы Америки с Египтом и того, что связывает наши народы. Вместе мы создали современное учебное заведение в самом центре древней цивилизации с ее богатой историей, которая славится художниками, поэтами, учеными.
Египет всегда был страной устремлений. И все же временами ваши мечты, планы и устремления ваших братьев на Ближнем Востоке казались несбыточными. Эти страны были свидетелями потрясений, происходивших рядом — от Туниса до Тегерана, когда рушились старые системы, и невероятными усилиями создавались новые. Это произошло и здесь.
И в этот критический момент Америки, вашего давнего друга, слишком часто не было рядом. Почему? Потому что наши лидеры очень ошибались, неверно истолковывали нашу историю и неправильно оценивали ваш исторический момент. Эти принципиальные заблуждения, изложенные в этом городе в 2009 году, негативно сказались на жизни сотен миллионов людей в Египте и во всем регионе.
Вспомните — именно здесь, здесь, в этом городе, перед вами стоял другой американец.
Он сказал вам, что радикальный исламистский терроризм не является следствием идеологии.
Он сказал вам, что теракты 11 сентября заставили мою страну отказаться от своих идеалов — особенно на Ближнем Востоке. Он сказал вам, что Соединенным Штатам и мусульманскому миру нужно, цитирую, «новое начало», конец цитаты.
Результаты этих заблуждений были ужасными.
Ошибочно считая себя силой, из-за которой Ближний Восток страдает, мы недостаточно смело заявляли о себе, когда того требовало время — и наши партнеры.
Мы в значительной степени недооценили живучесть и порочность радикального исламизма, извращенной разновидности веры, стремящейся разрушить любую другую форму вероисповедания или государственной власти. Пока Америка была в нерешительности и медлила, ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.) добралась до окраин Багдада. Они насиловали, грабили и убивали десятки тысяч невинных людей. Они породили халифат на территории Сирии и Ирака и начали террористические атаки, приводивший к гибели людей на всех континентах.
Из-за нежелания Америки, нашего нежелания использовать свое влияние мы молчали, когда в ходе «зеленой революции» народ Ирана восстал против мулл в Тегеране. Аятоллы и их приспешники убивали, бросали в тюрьмы и запугивали свободолюбивых иранцев, и в этих беспорядках они незаслуженно обвиняли Америку, хотя причиной этих беспорядков была их собственная тирания. Осмелевший режим распространил свое пагубное влияние на Йемен, Ирак, Сирию и еще дальше — в Ливан.
Из-за нашей склонности, склонности Америки выдавать желаемое за действительное мы закрывали глаза на то, как «Хезболла», полностью подчиненная, подконтрольная иранскому режиму организация, накопила огромный арсенал численностью около 130 тысяч ракет и снарядов. Они хранили и размещали это оружие в ливанских городах и деревнях, грубо нарушая международное право. Этот арсенал нацелен непосредственно на нашего союзника — Израиль.
Когда Башар Асад направил террор против простых сирийцев и начал сбрасывать на мирных жителей бочковые бомбы с зарином, точно так же, как Саддам Хусейн травил газом курдский народ, мы осудили его действия. Но, пребывая в нерешительности, мы ничего не делали.
В своем стремлении обращаться только к мусульманам, а не к странам, мы не учитывали богатое разнообразие Ближнего Востока и пренебрегали старыми связями. Это подрывает концепцию национального государства, являющегося основой международной стабильности. И из-за своего стремления к миру любой ценой мы заключили сделку с Ираном, нашим общим врагом. Так что же мы сегодня усвоили из всего этого? Мы узнали, что когда Америка отступает, после этого зачастую начинается хаос. Когда мы пренебрегаем своими друзьями, растет ненависть. И когда мы сотрудничаем с врагами, они наступают.
Но есть и положительный момент. Он заключается в следующем: эпоха американского позора, причиной которого были мы сами, закончилась — как и политика, которая принесла столько ненужных страданий. Настало время по-настоящему нового начала. Всего за два года, фактически менее чем за два года, США при президенте Трампе восстановили свои традиционные позиции, свою традиционную роль силы добра в этом регионе. Мы сделали выводы из своих ошибок. Мы вновь обрели голос. Мы восстановили наши отношения. Мы отвергли вероломные инициативы наших врагов. И посмотрите, чего мы достигли. Посмотрите, чего мы достигли вместе. При новом руководстве Америка столкнулась с уродливой реальностью радикального исламизма. Во время своей первой зарубежной поездки в этот регион президент Трамп призвал мусульманские страны, цитирую, «пройти великое историческое испытание — победить экстремизм и победить силы терроризма». Президент Сиси присоединился к нам. Он присоединился к нам, осудив извращенную идеологию, которая приносит смерть и страдания очень многим людям. Я благодарю президента Сиси за его мужество. (Аплодисменты).
Как я сказал в своем недавнем выступлении в Брюсселе, наши слова вновь что-то значат, и так и должно быть. Вест Пойнт научил меня основам единства. Если престиж Америки зависит от ее действий, то наши союзники зависят от того, доведем ли мы дело до конца. Когда Башар Асад применил химическое оружие против своего народа, администрация Трампа не бездействовала. Более того, президент Трамп при поддержке союзников бросал в яростный бой американских военных не один раз, а дважды. И он готов сделать это снова, хотя мы надеемся, что ему не придется этого делать. Тех, кто беспокоится по поводу использовании американской силы, прошу запомнить следующее: Америка всегда была и всегда будет освободительной силой, а не оккупирующей державой. Мы никогда не помышляли о господстве на Ближнем Востоке. Можете ли вы сказать то же самое об Иране?
Во время Второй мировой войны американские вооруженные силы помогли освободить Северную Америку от нацистской оккупации (так в тексте — прим. перев.). Пятьдесят лет спустя мы создали коалицию для освобождения Кувейта от Саддама Хусейна. Придут ли русские или китайцы вам на помощь так же, как мы?
И когда миссия заканчивается, когда работа завершена, Америка уходит. Сегодня в Ираке по приглашению правительства находятся около пяти тысяч наших военнослужащих, где когда-то их было 166 тысяч. Когда-то в Саудовской Аравии были дислоцированы десятки тысяч американских военных. Теперь там находится лишь незначительная часть от этого числа. Когда мы создаем крупные базы, как мы это делали в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Турции и Эмиратах, это делается по приглашению принимающей страны.
Аналогичным образом буквально в прошлом году Америка поддержала коалицию союзников и партнеров для ликвидации халифата Исламского государства (террористической организации, запрещенной в РФ — прим. ред.) и освобождения иракцев, сирийцев, арабов и курдов, мусульман и христиан, мужчин, женщин и детей. Президент Трамп уполномочил наших командиров на местах наносить удары по ИГИЛ* более оперативно и интенсивнее, чем раньше. И сейчас освобождены 99% территории, которая когда-то находилась под контролем ИГИЛ*. Жизнь миллионов иракцев и сирийцев налаживается. Страны, входящие в глобальную коалицию, должны очень гордиться этим достижением. Вместе мы спасли тысячи жизней.
В борьбе с ИГИЛ* большую помощь оказывают наши союзники и партнеры. К нашим ударам по Сирии присоединились Франция и Великобритания, они поддержали нашу антитеррористическую деятельность во всем мире. Иордания и Турция приняли у себя миллионы сирийцев, спасающихся от насилия. Саудовская Аравия и страны Персидского залива внесли огромный вклад в работу по стабилизации обстановки. Мы благодарим их всех за помощь и настоятельно призываем делать это и дальше.
Соединенные Штаты также оказывают помощь освобожденным районам, что имеет большое значение для того, чтобы не допустить возрождения халифата. С 2014 года мы предоставили Ираку гуманитарную помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов, и наши церкви и некоммерческие организации ежедневно осуществляют там эффективную деятельность. Во время Конференции по восстановлению Ирака, проходившей в прошлом году в Кувейте, мы с нашими союзниками получили почти 30 миллиардов в виде грантов и финансовой поддержки для оказания помощи в восстановлении Ирака.
Подумайте о людях, которым мы помогаем. В прошлом году я проводил в Вашингтоне первую в истории встречу на уровне министров по вопросам свободы вероисповедания (Ministerial to Advance Religious Freedom). На этой конференции наш посол по особым поручениям рассказал о своей поездке в Ирак. Там он встречался с женщинами-езидками, которые были проданы в рабство и у которых отняли детей. Жизнь при ИГИЛ* была настоящим адом, адом на Земле. Сегодня эти районы освобождены благодаря силе, мощи и целенаправленным действиям нашей коалиции. Я помню строчку из произведения вашего покойного писателя Нагиба Махфуза (Naguib Mahfouz), лауреата Нобелевской премии. Цитирую: «Добро одерживает победы ежедневно. Не исключено, что зло гораздо слабее, чем мы это себе представляем». Теперь поговорим об Иране.
Президент Трамп покончил с нашей умышленной слепотой в отношении опасности этого режима и вышел из провальной ядерной сделки с ее лживыми обещаниями. США вновь ввели санкции, которые вообще не надо было отменять. Мы начали новую кампанию давления с целью перекрыть денежные поступления, которые режим использует для распространения террора и разрушений по всему миру. Мы присоединились к иранскому народу и вместе с ним призываем к свободе и ответственности. И что важно, мы с нашими союзниками пришли к общему пониманию необходимости противодействовать радикальной повестке иранского режима. Страны все больше понимают, что мы должны противостоять аятоллам, а не обхаживать их. Как никогда раньше страны объединяются и принимают нашу сторону, чтобы противостоять этому режиму. Египет, Оман, Кувейт и Иордания сыграли важную роль, сорвав попытки Ирана избежать санкций. После повторного введения американских санкций против Ирана ОАЭ отказались от импорта иранского конденсата. Бахрейн разоблачил ставленников Стражей исламской революции, активно действующих в этой стране, и работает над тем, чтобы пресечь незаконную морскую деятельность Ирана в этом регионе. Саудовская Аравия также взаимодействует с нами, противодействуя экспансии и региональному влиянию Ирана. Мы, Соединенные Штаты, высоко ценим всю эту деятельность и стремимся к тому, чтобы все страны продолжали работу по сдерживанию всех видов злонамеренных действий иранского режима.
Работа по обузданию крайне опасных амбиций режима не ограничивается Ближним Востоком. К нам присоединились друзья и партнеры Америки — от Южной Кореи до Польши. Они участвуют в работе, пытаясь остановить исходящую из Ирана волну разрушений в регионе и международного терроризма.
Страны во всем мире прекращают импорт иранской нефти и работают над достижением этой цели. Частные компании во Франции, Германии, Великобритании и других странах подсчитали, что обогащение посредством сотрудничества с режимом неблагоприятно влияет на бизнес и вредит людям в их собственных странах.
В Йемене мы помогли нашим партнерам по коалиции взять на себя ведущую роль в предотвращении иранской экспансии, которая имела бы катастрофические последствия для мировой торговли и региональной безопасности. Как и всегда бывает в случае с Америкой, наша работа сопровождается активной гуманитарной помощью. Мы поддержали инициативу провести переговоры под эгидой ООН с целью урегулирования ситуации и достижения мира в Йемене.
В Ливане свое значительное присутствие и влияние по-прежнему сохраняет «Хезболла», но мы не намерены мириться с таким положением дел. Наша жесткая санкционная кампания против Ирана направлена и против этой террористической организации и ее лидеров, включая сына Хасана Насраллы (Hassan Nasrallah), главы «Хезболлы».
А теперь поговорим о действиях Америки по созданию коалиции. Администрация Трампа оперативно занялась восстановлением связей с нашими старыми друзьями и развитию новых партнерских отношений. В ходе своей первой поездки в этой должности я посетил Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию.
Фактически после принятия присяги в качестве госсекретаря, я побывал в этих странах до того как приступил к своим обязанностям в Вашингтоне. И я часто принимаю у себя ваших лидеров — например, в августе прошлого года я принимал министра иностранных дел Шукри.
Создание коалиции для Америки является обычной работой, но в последние годы мы не уделяли этому должного внимания. Нынешняя администрация поддерживает плодотворные отношения на Ближнем Востоке не одну сотню лет, но мы должны сохранить их и работать над их сохранением. Наши связи уходят корнями в далекое прошлое — с Марокко и Оманом мы установили отношения соответственно в 1777 и 1833 годах. И наша дружба с Египтом, страной, в которой мы сегодня находимся, длится многие десятилетия. Действительно, в этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям с Иорданией. Мы выстраиваем открытый диалог с правительством Ирака, процветающей и молодой демократией. Мы развиваем отношения и для нашего общего процветания. Пора положить конец давнему соперничеству во имя общего блага региона.
Администрация Трампа также работает над созданием Ближневосточного стратегического альянса (MESA), чтобы противостоять самой серьезной для региона угрозе и укрепить энергетическое и экономическое сотрудничество. В этой работе принимают участие члены Совета по сотрудничеству в Персидском заливе, а также Египет и Иордания. Сегодня мы просим каждую из этих стран сделать следующий шаг и оказать нам содействие в укреплении альянса.
Мы видим и значительные изменения. Укрепляются новые связи, которые до недавнего времени было невозможно и представить. Кто бы мог подумать несколько лет назад, что премьер-министр Израиля прибудет с визитом в Маскат? Или что возникнут новые связи между Саудовской Аравией и Ираком? Или что папа римский приедет в этот город, чтобы встретиться с мусульманскими имамами и главой Коптской церкви?
В октябре прошлого года при награждении израильтянина, выигравшего золотую медаль на турнире по дзюдо в Объединенных Арабских Эмиратах, звучал государственный гимн Израиля. Это было впервые — впервые — израильской делегации было разрешено участвовать под своим собственным национальным флагом. Кроме того, министр культуры и спорта Израиля впервые посетила спортивное мероприятие в стране Персидского залива. Она сказала, я цитирую: «Это мечта, ставшая явью. Мы два года вели переговоры, чтобы это произошло». Она едва сдерживала слезы. «Я хочу поблагодарить власти Абу-Даби и организаторов турнира, которые оказали нам достойный прием». Она была счастлива как никогда.
Эти шаги к сближению необходимы для укрепления безопасности перед лицом наших общих угроз, они также являются свидетельством того, что регион ждет гораздо более светлое будущее.
Разумеется, наша совместная работа не закончена. Америка практически никогда не выполняет ее в одиночку. США знают, что мы не можем и не должны участвовать в каждой борьбе или поддерживать каждую экономику. Ни одна страна не хочет зависеть от другой. Наша цель — быть партнерами, сотрудничать с нашими друзьями и активно противостоять нашим врагам, потому что мы заинтересованы в том, чтобы Ближний Восток был сильным, безопасным и экономически динамичным. Это отвечает и вашим интересам.
Позвольте мне внести ясность: Америка не отступит, пока не закончится борьба с терроризмом. Мы будем неустанно трудиться вместе с вами, чтобы победить ИГИЛ*, «Аль-Каиду»** (террористическую организацию, запрещенную в РФ — прим. ред.) и других джихадистов, которые угрожают нашей и вашей безопасности. Президент Трамп принял решение вывести наши войска из Сирии и вернуть их домой. Мы всегда так делаем, пора сделать это и сейчас, но это не означает, что наша миссия изменилась. Мы по-прежнему готовы добиваться окончательной ликвидации ИГИЛ — угрозы ИГИЛ — и продолжать борьбу с радикальным исламизмом во всех его проявлениях. Но, как сказал президент Трамп, мы надеемся, что наши партнеры сделают больше, и выполнения этой задачи мы будем добиваться вместе.
Мы со своей стороны будем и дальше наносить авиаудары в регионе по мере появления целей. Мы будем продолжать взаимодействовать с нашими партнерами по коалиции, чтобы уничтожить ИГИЛ*. Мы будем продолжать выслеживать террористов, которые ищут убежища в Ливии и Йемене. Мы решительно поддерживаем действия Египта по уничтожению ИГИЛ* на Синае. Мы решительно поддерживаем действия Израиля, пытающегося помешать Тегерану сделать из Сирии еще один Ливан. И по мере продолжения боевых действий мы будем и дальше помогать нашим партнерам в охране границ, преследовании террористов, проведении досмотра приезжих и туристов, оказании помощи беженцам и во многом другом. Но ключевое слово здесь — «помогать». Мы просим все миролюбивые страны Ближнего Востока взять на себя новую ответственность ради победы над исламистским экстремизмом, где бы мы его ни обнаружили. Важно также знать, что мы не ослабим наших действий по пресечению опасного влияния и злонамеренных действий Ирана, направленных против этого региона и мира. Страны Ближнего Востока никогда не смогут чувствовать себя в безопасности, не смогут достичь экономической стабильности или осуществить мечты своего народа, если радикально настроенный режим Ирана будет и дальше следовать своим нынешним курсом.
11 февраля исполнится 40 лет с тех пор, как к власти в Тегеране пришел репрессивный режим. Экономические санкции США против этого режима являются самыми жесткими в истории, и они будут и дальше ужесточаться, пока Иран не начнет вести себя как нормальная страна. 12 требований, которые мы сформулировали в мае, остаются в силе, поскольку исходящая от режима угроза региону сохраняется.
В Сирии США будут использовать дипломатию и взаимодействовать с нашими партнерами, чтобы добиться полного вывода из страны иранских вооруженных формирований, и работать в рамках возглавляемого ООН процесса в целях обеспечения многострадальному сирийскому народу мира и стабильности. Пока Иран и его ставленники не покинут страну, и пока мы не увидим, что успехи в достижении политического урегулирования носят необратимый характер, США не будут оказывать никакой помощи в восстановлении районов Сирии, контролируемых Асадом.
В Ливане Соединенные Штаты будут добиваться уменьшения угрозы со стороны ракетного арсенала «Хезболлы», который нацелен на Израиль и может достичь всех точек на территории этой страны. Многие из этих ракет оснащены (стараниями Ирана) усовершенствованными системами наведения, и это недопустимо. Иран, наверное, думает, что Ливан — это его собственность. Иран ошибается.
В Ираке США будут помогать нашим партнерам в строительстве страны, свободной от иранского влияния. В мае этого года во время национальных выборов иракцы отвергли межрелигиозные конфликты и религиозный экстремизм, и мы будем решительно поддерживать это. Жители страны не захотели, чтобы на них наводили страх поддерживаемые Ираном головорезы и вооруженные группировки. Иракцы укрепили связи с соседними арабскими странами, спокойно возобновили сотрудничество между Курдским автономным районом и Багдадом и вновь вплотную занялись борьбой с коррупцией.
А в Йемене мы будем продолжать добиваться прочного мира. Я считаю, что это понятно, но стоит повторить: Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту от агрессивного авантюризма иранского режима. Мы будем и впредь следить за тем, чтобы для этого Израиль располагал военным потенциалом. Администрация Трампа также будет и дальше настаивать на установлении реального и прочного мира между Израилем и палестинцами. И здесь тоже мы выполняем свое обещание. Президент Трамп во время предвыборной кампании обещал признать Иерусалим — где заседает правительство Израиля — столицей государства. В мае мы перевели туда наше посольство. Эти решения соответствуют поддержанной обеими партиями резолюции Конгресса, которая была принята более двух десятилетий назад. Президент Трамп действовал в соответствии с этим обязательством.
Соединенные Штаты также работают над укреплением наших двусторонних отношений. В ближайшие нескольких дней я проведу обстоятельные дискуссии с лидерами Бахрейна, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Омана и Кувейта. Мы поговорим о наших общих целях — так же, как в Иордании и Ираке на этой неделе, а сегодня — с президентом Сиси и министром иностранных дел Шукри. Стремясь к еще более тесному партнерству с Египтом, мы призываем президента Сиси раскрыть творческий потенциал египетского народа, раскрепостить экономику и содействовать свободному и открытому обмену идеями. Достигнутый на сегодняшний день прогресс может продолжаться.
Я также приветствую действия президента Сиси, который поддерживает свободу вероисповедания, что служит примером для всех лидеров и всех народов Ближнего Востока. Я был рад, узнав, что наши граждане, несправедливо осужденные за незаконную деятельность НПО, наконец, были оправданы. И мы решительно поддерживаем инициативу президента Сиси по внесению поправок в египетское законодательство, чтобы это не повторилось.
Безусловно, необходимо и дальше работать, чтобы максимально использовать потенциал Египта и его народа. Я рад, что в достижении этой цели Америка будет партнером. Позвольте мне завершить свое выступление, высказав пару заключительных мыслей.
Во-первых, распознать истину всегда нелегко. Но когда мы ее обнаруживаем, мы должны ее высказать. Америку критиковали за то, что она слишком много делает на Ближнем Востоке, а нас критикуют за то, что мы делаем слишком мало. Но мы никогда не были страной, стремящейся создать империю, или страной-поработительницей.
Просто посмотрите на нашу совместную историю, историю, которую я сегодня вспоминал. Посмотрите на нашу борьбу с общими врагами. Посмотрите на создание нашей коалиции. И, наконец, просто посмотрите вокруг себя — на этот университет, который существует уже сто лет. Не случайно на всем Ближнем Востоке — от Бейрута до Сулеймании — процветают многие другие американские университеты, подобные этому. Это символы великодушия и доброты, присущих Америке, символы наших надежд на вас и лучшего будущего, которого мы желаем всем странам Ближнего Востока.
Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы сегодня здесь собрались, и пусть Господь благословит каждого из вас. Спасибо вам. (Аплодисменты).
https://inosmi.ru/politic/20190112/244376495.html – цинк
Инфографика на тему - https://colonelcassad.livejournal.com/4699278.html
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