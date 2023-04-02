Европа-2030. Что возникнет на месте Старого света. Наталья Ерёмина
Говорит доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Ерёмина. Ведущий – Сергей Зотов.
01:14 – влияние США на дела Европы;
27:49 – перспективы новых договорённостей и блоков;
31:35 – особый путь Скандинавии;
39:45 – франко-германский союз;
45:58 – финансовая система будущей Европы;
55:00 – новые проекты европейской цивилизации;
1:00:51 – судьба китайских инвестиций;
1:13:43 – Турция и Греция, перспективы военного конфликта;
1:17:28 – география Большой России;
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