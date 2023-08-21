Как изменятся границы Европы и возродится ли империя Габсбургов? Наталья Ерёмина
Появятся ли на континенте новые государства? Что объединяет Европу сегодня, и по каким границам проходит разделение? Возможен ли очередной раздел Польши?
И куда может переехать папский престол? Говорим с доктором политических наук, профессором СПбГУ Натальей Ерёминой. Ведущий – Сергей Зотов.
Также смотрите:
Европа-2030. Что возникнет на месте Старого света. Наталья Ерёмина https://www.youtube.com/watch?v=bcb22IPfsp8&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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