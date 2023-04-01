Военный штаб ЕС и его задачи
Военный штаб ЕС и его задачи
ЕС во многих аспектах сталкивается (https://sputnik.by/20230329/dollar-podskochil-v-tsene-po-itogam-torgov-v-sredu–1073774415.html) с мультипликацией угроз и вызовов, главным образом в сферах безопасности и экономики. Если мы рассматриваем это образование как нечто политически консолидированное, конечно. Но вряд ли субъектное в перспективе. Ложная субъектность может предстать в облике схожем с тем, что собрал воедино европейские народы во второй половине 30-х, в дивизиях СС.
ЕС перевооружается (https://t.me/thehegemonist/1592), формирует (https://t.me/thehegemonist/1593) единый ВПК, определены (https://t.me/thehegemonist/1597) приоритетные отрасли, партнерские связи все те же (https://t.me/thehegemonist/1598), как и группы интересов (https://t.me/thehegemonist/1599). На этом фоне важно понимание и потенциала разведдеятельности ЕС в части военной разведки.
Первый и важный вопрос – столкновение интересов сторонников формирования единого наднационального европейского разведсообщества и национальных разведорганов, для которых приемлем существующий после WWII формат (https://t.me/thehegemonist/1028) неформальных согласований/групп/сетей, а не институционализированное объединение разведресурсов ЕС. При текущем статусе-кво могло бы сыграть роль в усилении разведвозможностей совершенствование и расширение обмена разведданными в рамках ЕС.
Единый разведорган ЕС, в любом случае, при нынешних условиях, не обладает собственными значимыми ресурсами, независимыми от национальных разведорганов. Но к этому стремится Военный штаб ЕС, подчиненный (https://t.me/thehegemonist/1426) ЕСВС и подотчетный Военному комитету ЕС. Тонкость в том, что ВШЕС возглавляет французский вице-адмирал Эрве Блежан.
В конце прошлого года он выступал (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/cion_def/l16cion_def2223022_compte-rendu.pdf) во французском Нацсобрании перед Комитетом по национальной обороне и вооруженным силам. По его словам, собственные возможности технической разведки ВШЕС на стратегическом уровне ограничиваются Спутниковым центром ЕС (находится на военной авиабазе Торрехон близ Мадрида). Центр анализирует спутниковые данные от частного сектора, использует данные военной и геопространственной разведки, предоставляемые членами ЕС.
ВШЕС очень активно делится данными с украинскими и молдавскими коллегами, особенно после начала СВО. А Блежан с октября возглавляет миссию ЕС по военной помощи Украине, это военно-техническая и военно-учебная поддержка украинских сил обороны и безопасности. В то же время, национальные разведорганы стран ЕС не имеют автономного доступа к этим данным. Это препятствие руководство ВШЕС хочет устранить, чтобы получить возможность усиления конвергенции разведданных членов ЕС в этом направлении.
В плане ресурсов и возможностей получения разведданных ВШЕС во многом, если не во всем, зависит от национальных разведорганов членов ЕС и их заинтересованности в обмене данными. Это, естественно, главным образом французские и немецкие спецслужбы, а также американское разведсообщество. Здесь взаимодействие строится в формате Управление разведки ВШЕС – национальный разведорган. Причем у немцев и американцев есть возможность обмена разведданными на уровне FVEY, и для них это приоритет.
Созданный в 2019 г. в рамках конвергенции разведпотенциала ЕС Европейский колледж разведки в Париже пытается (https://t.me/thehegemonist/2173) прививать культуру общего разведсообщества ЕС и утвердиться (https://t.me/thehegemonist/2174) на европейской периферии, однако относительно сильным в оперативных возможностях спецслужбам симпатичнее взаимодействовать с такими же полновесными партнерами в случае возникновения общих интересов/угроз.
Из опыта военных операций ВШЕС, требовавших наиболее значительного подключения разведресурсов – операции на территории бывшей Югославии и в Африке (в африканских миссиях силы ЕС фактически зависят от американских разведданных). Здесь оперативным штабом ВШЕС выступает созданная в 2017 г. Служба военного планирования и управления потенциалом, находящаяся (https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230306IPR77014/rapid-deployment-capacity-to-protect-eu-citizens-interests-and-values) пока еще в стадии становления. «Успешность» их военных миссий в ЦАР, Мали и Буркина-Фасо более чем иллюстративна.
Само собой, ВШЕС координирует свои действия с НАТО и США – Верховным главнокомандованием ОВС в Европе, EUCOM. В рамках ЕС это взаимодействие с Разведывательно-ситуационным центром, «гражданской» разведкой в структуре ЕСВС – еще один зависимый от национальных спецслужб членов ЕС общееверопейский разведорган.
В НАТО, кстати, тоже озабочены (https://www.nato.int/docu/review/articles/2017/09/08/adapting-nato-intelligence-in-support-of-one-nato/index.html) стремлением обзавестись наднациональным разведорганом. С целью консолидации развединформации в 2005 г. был создан Центр объединения разведывательных данных, фактически контролируемый американской стороной. А находится он на базе британских ВВС Моулсворт, стратегически важном объекте для ВВС США в Старом Свете. То есть такая же вотчина FVEY, как и прочие структуры НАТО, связанные с консолидацией потока развединформации.
Из оперативного американо-британского плена континентальной Европе выбраться будет довольно сложно, хотя французские спецслужбы и пытаются периодически проявить себя на этом поприще как лидеры ЕС, но не особо успешно (https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2017/06/18/french-air-force-head-france-us-cooperation-is-unwavering/). Такие структуры как ВШЕС и Европейский колледж разведки, по всей видимости, станут «воронкой» для французских попыток притяжения разведресурсов ЕС. До тех пор, пока атлантическое разведсообщество окончательно не поглотит остатки амбиций Гексагона.
Почитайте статью (https://www.monde-diplomatique.fr/2022/03/LEYMARIE/64415) Филиппа Леймари в Le Monde diplomatique на эту тему, в привязке к действиям FVEY на китайском направлении.
https://t.me/thehegemonist/2271 – цинк
Остались считанные дни перед последним нападением ВСУ на Крым.
Так и ищут свои – “два пути”
Пс как впрочем и у нас, – не на много больше.