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Валентин Берестов | Литературный клуб “Классики XXI века”

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Валентин Берестов, поэт, прозаик, переводчик, литературовед – человек-эпоха, вечный и полномочный посол «Невидимой детской республики», писатель, олицетворяющий доброту, порядочность, понимание.  В число его хороших знакомых и наставников входили Надежда Мандельштам, Анна Ахматова, Корней Чуковский. По сути, Валентин Берестов стал «связующим звеном» между классиками XXI-го века и века XX-го. Для одних он – автор хрестоматийных детских стихов, для других современный лирический поэт с неповторимой интонацией. В своем монологе, записанном клубом «Классики XXI века» и телекомпанией АРТ, Валентин Берестов «приоткрывает дверь» в свою поэтическую мастерскую, рассказывая о личном творческом опыте и литературных находках, так же он вспоминает встречи с великими писателями, включенными в число признанных гениев.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y-DRCvdoC6s
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