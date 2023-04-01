Учитель – профессия, относящаяся непосредственно к Богу. Отец Андрей Ткачёв
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
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Эдак КРАТКО…Итак:
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…Учитель -это никакой НЕ “бох”,
Это тот,Кто Образование Нужное – Получить СМОГ!
* Особенно ОБРАЗОВАНИЕ СВЕТское – То ещё – СОВЕТское!
…НЫНЕшние,В-рясах(в ЧЁРНЫХ платьях…)- НЕ учителя!
Эти – ЗОМБИруют молодёжь,РЕЛИГИОЗНЫМИ “тру-ля-ля-ля”…
“ОНИ” – оБОЛВАНивают, но Образования НЕ дают!
ПОПЫ – Всех “МАСТЕЙ”…НА веру(в Т.Н.”боха”)- “ПОДСАЖИВАЮТ”!
…ПОПы в школах – молодёжь поРАБощают!
ОНИ детей – в ПСИ-РАБов(Т.Н.”боха”)ПРЕВРАЩАЮТ!
ОНИ, из Сознаний молодёжи – Здравомыслие изГОНяют!
* они УМЫШЛЕННО детям – веру в Т.Н.”боха” – НАВЯЗЫВАЮТ!!! :-(
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-> Религию к\в Образованию – НЕЛЬЗЯ допускать!
Образование ОТ религии – Нужно ЗАЩИЩАТЬ!
* религия ЭТО-ТО,чем ПЫТАЮТСЯ – социУМЫ – оБОЛВАНивать…
*** Людям Нужно Образование(а НЕ религия)- Знания – Нужно ДАВАТЬ!
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:-) Светскую Жизнь – Нужно В_Стран(ы)у ВОЗВРАЩАТЬ!!! :-)
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 01–4–23.
P.S. Прочитал Это “бох”…И – Согласился!
—> Выпил ЧАРКУ Гарэлки Хорошей И – перекрестился…
А потом – “Маляву-ПОПАм-послал” – чтобы Этому – НЕ перечили!
* чтобы Массы(социУМЫ)- СВЕТСКОЙ Жизни Учили…
…Проснулся ПОП-вытер ОТ-ПОТА лоб И – Глянув НА-КОЛЕНДАР…
так СЕГОДНЯ-то – 1-го Апреля!- День ОБМАНный И – БАННЫЙ…
:-( ПОП-перекрестился,ведь ТАК’ОЙ Сон ПРИСНИЛСЯ… :-(
И…Зашёл в ТРАПЕЗНУЮ,где “СКОРОМНОЕ” скушав – ОПО-ХМЕЛился… :-)