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Учитель – профессия, относящаяся непосредственно к Богу. Отец Андрей Ткачёв

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5JXoXXMiV7Y
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1318 1030
    Valeriy Bondarik три минуты назад

      “`=”’Privet”’=“`

      Эдак КРАТКО…Итак:
      *******************

      …Учитель -это никакой НЕ “бох”,
      Это тот,Кто Образование Нужное – Получить СМОГ!
      * Особенно ОБРАЗОВАНИЕ СВЕТское – То ещё – СОВЕТское!

      …НЫНЕшние,В-рясах(в ЧЁРНЫХ платьях…)- НЕ учителя!
      Эти – ЗОМБИруют молодёжь,РЕЛИГИОЗНЫМИ “тру-ля-ля-ля”…
      “ОНИ” – оБОЛВАНивают, но Образования НЕ дают!
      ПОПЫ – Всех “МАСТЕЙ”…НА веру(в Т.Н.”боха”)- “ПОДСАЖИВАЮТ”!

      …ПОПы в школах – молодёжь поРАБощают!
      ОНИ детей – в ПСИ-РАБов(Т.Н.”боха”)ПРЕВРАЩАЮТ!
      ОНИ, из Сознаний молодёжи – Здравомыслие изГОНяют!
      * они УМЫШЛЕННО детям – веру в Т.Н.”боха” – НАВЯЗЫВАЮТ!!! :-(
      &&&&&&&&&&&&&&&&

      -> Религию к\в Образованию – НЕЛЬЗЯ допускать!
      Образование ОТ религии – Нужно ЗАЩИЩАТЬ!
      * религия ЭТО-ТО,чем ПЫТАЮТСЯ – социУМЫ – оБОЛВАНивать…
      *** Людям Нужно Образование(а НЕ религия)- Знания – Нужно ДАВАТЬ!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      :-) Светскую Жизнь – Нужно В_Стран(ы)у ВОЗВРАЩАТЬ!!! :-)
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 01–4–23.

      P.S. Прочитал Это “бох”…И – Согласился!
      —> Выпил ЧАРКУ Гарэлки Хорошей И – перекрестился…
      А потом – “Маляву-ПОПАм-послал” – чтобы Этому – НЕ перечили!
      * чтобы Массы(социУМЫ)- СВЕТСКОЙ Жизни Учили…
      …Проснулся ПОП-вытер ОТ-ПОТА лоб И – Глянув НА-КОЛЕНДАР…
      так СЕГОДНЯ-то – 1-го Апреля!- День ОБМАНный И – БАННЫЙ…
      :-( ПОП-перекрестился,ведь ТАК’ОЙ Сон ПРИСНИЛСЯ… :-(
      И…Зашёл в ТРАПЕЗНУЮ,где “СКОРОМНОЕ” скушав – ОПО-ХМЕЛился… :-)

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