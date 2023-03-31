Хвалёный либерализм – ложь досужих болтунов
Алексей Орлов и Александр Соколов
Цикл передач под общим названием «Мир сегодня, и мы в нём».
Передча первая “Навязанное сумасшествие. Причины” https://youtu.be/LIZPl9u9YIo
Передача вторая “Разделение народов” https://youtu.be/2Ggpbyuhmh0
Передача третья. “Украина как она есть” https://youtu.be/jSKMW2xkvcA
Передача четвёртая “Кто сформировал такую Украину” https://youtu.be/jSKMW2xkvcA
Передача пятая “Почему «удобно» не видеть этого” https://youtu.be/jSKMW2xkvcA
Передача шестая: «Хвалёный либерализм – ложь досужих болтунов».
История становления либерализма (почитай любителей поговорить обо всём).
Личностно-психологические основы этого явления.
Чем оно стало на Западе и его доминирующее мировоззрение.
Мир в подчинении на основе лжи, разврата и насилия.
Выводы.
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#мирсегодня #либерализм #АлексейОрлов #АлександрСоколов #мировоззрение #ложь
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