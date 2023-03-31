Трампу предъявят обвинения
Трампу предъявят обвинения
1. Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
2. В течение ближайшей недели прокуратура Нью-Йорка должна предъявить Трампу ряд обвинений и обязать его явиться в суд.
3. Суд Нью-Йорка должен предъявить обвинения Трампу на следующей неделе. Основное обвинения – подкуп порноактрисы.
4. Трамп все обвинения отрицает и называет это политическими преследованиями и вмешательством в выборы.
5. Сторонники Трампа в Конгрессе США призвали к объявлению импичмента Байдену.
6. Спикер Палаты Представителей назвал предъявление обвинений Трампу злоупотреблением властью.
В целом, все это видет к обострению внутренних противоречий в США, порожденных ослаблением позиции Демократической партии, которая стремиться любой ценой не допустить Трампа к выборам 2024 года, в чем находит поддержку части истеблишмента Республиканской партии, которая хотела бы заменить Трампа на любого другого кандидата, но вынуждена учитывать простой факт, что Трамп остается самым популярным политиком-республиканцем в США. Расправа над Трампом может получить молчаливую поддержку со стороны части верхушки его партии, так что для агента Дональда это война на два фронта.
Относительно импичмента Байдену, то он конечно не может пройти. Республиканцы могут протащить его через Палату Представителей, но он 100% будет заблокирован на уровне Сената. Так что это скорее пропагандистская кампания и месть за попытки импичмента Трампа в 2019-2020 годах.
PS. Между тем в Кентукки местные трансы захватили Капитолий и требуют, чтобы их называли так как они хотят, а не он или она.
Спектакль Бесов продолжается..Педофил и растлитель собственной дочери(опубликованы её дневники) Байден против любителя девок )аля Берлускони ,все-таки Трамп долго занимался бизнесом модельным ..И заплати тихо из своего кармана ,а не из выборного фонда дуре за молчание ,ничего бы не было..Но нашли другое бы ,долго жил и наследил,сфабриковали бы платьице, как Стросс Кану или с Левински или как Путину вывоз детей из детдома под бомбежками хохлов…Но удивительно ,будем посмотреть -никто из япэшников -типа хохлов КТ,КБэЛоки с бабушками или Игореш с эрзями или хреновых буддистов (очень,очень удачно про позицию офиц..Минска -а мы буддисты ,но кушать желаем вкусно) не посмеют определяться по цукам саксам ,но зато в глазу России увидят тысячу бревен..
Скучно буддисты ,вы либо посмелее несите бред,либо заглохните
КТ, как там поляки поживают ,рос. огурчики покупаешь или спецом выбираешь англицкие или турецкие?? Вчера мой сын вернулся с Бельгии ,говорит ,там вообще никто ни в чем этом не участвует ,живут как и раньше в своем раю,это нам СМИ организовали войнушку..там делают деньги ,чему обучены с детства и жестко..