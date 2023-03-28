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Очевидное – невероятное. Летать. Передача 1 (1980)

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В передаче исследуются наиболее общие, главные закономерности научного конструкторского поиска.

В первой передаче рассказывается о поиске документов, связанных с именем русского инженера Александра Федоровича Можайского, исследуется весь путь конструирования и постройки им первого воздухоплавательного аппарата тяжелее воздуха; о работах Адера, Блерио и братьев Райт. В передаче принимает участие кандидат технических наук И.Н.Бубнов.

Гл. ред. научно-популярных и образовательных программ, 1980 г.

Автор сценария – Лев Николаев
Режиссер – Виктор Есин
Оператор – Л. Любый
Ведущий – Сергей Капица
Ведущий – Игорь Бубнов

#гостелерадиофонд #УчебнаяПередача #авиация

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZaOk9a-t1Wc
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