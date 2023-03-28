История финского солдата Аймо Аллана Койвунена, участника Второй мировой войны, такова, что в нее сложно поверить. И действительно, в здравом уме человек не способен на то, что сделал этот финн, но вся проблема была как раз в том, что Койвунен не был в тот момент в нормальном рассудке.

Итак, Аймо Аллан Койвунен - кадровый финский военнослужащий, который до Второй мировой уже успел повоевать с советским частями в Зимней войне. Всю его биографию я рассказывать не буду, дабы не затягивать историю, но упомяну про тот случай, благодаря которому Койвунен и отметился.

16 марта 44-го года подразделение (разведывательно-диверсионная группа) капитана Илмари Хонканена, в которую входил и Алмо Койвунен, отправилась на выполнение боевой задачи в тыл к советским войскам. Группа состояла из 9 человек, и каждый боец в ней имел свою задачу. Одной из задач Койвунена было хранение 30 капсул первитина. Если кто не знает, первитин - это такой психостимулятор, призванный придать бойцу энергии, разгрузить его эмоционально.

В ходе выполнения задачи, 18 марта 44-го года, группа капитана Хонканена нарвалась на советскую засаду. 7 бойцов смогли отступить и позже вернулись в расположение своей части, 1 попал в плен и отсидел 10 лет в лагерях в СССР, а вот последний, тот самый Аймо Койвунен, пропал без вести, как считали первое время.

Между тем, реальная история Койвунена такова: после того, как по его группе начали стрелять, он сбежал. Он бежал быстро, ничего не понимая, и не остановился, пока не убедился, что преследования нет, и что на какое-то время он в безопасности. Тогда-то и нахлынула на него нечеловеческая усталость. И что сделал финн? Он взял и съел все эти 30 капсул первитина. Между прочим, это было строго-настрого запрещено, ибо даже в самом крайнем случае в сутки разрешалось принимать не больше 6 таких капсул.

Ну, и началось: буквально через несколько минут Аймо Койвунен ощутил невиданный прилив сил, он даже решил, что сможет свернуть горы. Но тут пришла и побочка в виде "глюков", говоря простым языком. Ему показалось, что его окружают советские солдаты, и что они уже вот-вот схватят его. Он вновь бросился бежать, однако вскоре упал, да так и остался лежать до самого утра без сознания. Потом выяснилось, что всего за день он ушел от места советской засады примерно на 100 километров (естественно, на лыжах, ибо ДРГ финнов обычно ходили исключительно на лыжах зимой).

Впрочем, тогда еще Койвунен не знал, как далеко ушел, и начал искать знакомые места и сослуживцев. Однако периоды "просветления" сменялись все новыми и новыми галлюцинациями, и тогда он снова бежал, сам не зная куда - всюду его преследовали советские бойцы, он видел их так ясно, будто они стояли совсем рядом. Так прошло 2 недели, и лишь одно было утешение - по ночам к нему приходили старые друзья, многих из которых уже и в живых-то не было, и беседовали с ним. По воспоминаниям Койвунена, это его очень успокаивало.

Алмо Аллан Койвунен. Источник фото: https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1388436691430563842

Спустя 2 недели капрал Койвунен вышел на старую, уже почти развалившуюся землянку, в прошлом использовавшуюся немецкими солдатами. При подходе к ней немцы заботливо оставили "сюрприз" в виде мины, на которую Койвунен и наступил, серьезно повредив ногу. Тем не менее, боли он почти не чувствовал, ибо таблетки все продолжали действовать, и он кое-как направился дальше, надеясь отлежаться внутри строения. Естественно, при попытке открыть дверцу сработал и второй немецкий "сюрприз", однако на сей раз самого Койвунена не зацепило, а только лишь отбросило от дверей. При этом укрытие, где он надеялся отлежаться и перевязать свою ногу, окончательно развалилось, и ему пришлось заниматься всеми делами прямо на морозе под открытым небом.

Поскольку Койвунен был отлично подготовленный и умелый боец, то кое-как в этих нечеловеческих условиях выживал. Ночевал он зарывшись в снег, питался шишками. Рану на ноге он замотал куском ткани, оторванным от рубахи. Самым страшным для него был не голод, а мороз, ведь температура даже днем была в пределах минус 20-30 градусов.

Спустя чуть больше 2 недель Койвунен увидел самолет, который идентифицировал как немецкий. Он "насадил" на лыжу свою шапку и начал махать ей, стараясь привлечь внимание, и привлек. Самолет улетел, но вскоре на то место вышла немецкая группа, которая и эвакуировала финна.

Судя по этому фото, даже в госпитале его еще не до конца отпустило. Источник фото: http://forum.arhum.ru/forum/showpost.php?p=168454&postcount=364

В общей сложности Койвунен провел в одиночестве под "веществами" более 2 недель. За это время он прошел около 400 километров, и так похудел, что на момент принятия его в госпитале (а это случилось 1 апреля 44-го года) весил всего 43 кг, а вот сердцебиение его не опускалось ниже 200 ударов в минуту, что было критически много. То есть даже спустя столько времени первитин все еще действовал. Так уж вышло, что это препарат стал его проклятием, насылая на него галлюцинации, но вместе стем он был и его спасением в той критической ситуации.

Конечно, со временем Койвунен отошел, он прожил до самой старости (не стало его в 89-м году). В историю этот человек вошел не за какие-то ратные подвиги или ужасные военные преступления, а запомнился как первый солдат, получивший передозировку первитина. Вернее первый, зафиксированный в официальных источниках, ибо по разговорам случалось такое и раньше, но подтвердить по-настоящему никто этого так и не смог.

Автор: Soldado Channel