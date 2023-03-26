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Шаг к превращению России в морскую державу. «Государево шествие»

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Осударева дорога. Исторический феномен и географический объект, яркая и неординарная военная операция, один из главных эпизодов Северной войны. Говорим о нём с историком, путешественником, действительным членом Русского Географического Общества Александром Ингилевичем. Ведущий — Сергей Зотов.

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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#ДеньТВ #ГосудареваДорога #Империя #ПетрПервый #РоссийскаяИмперия #история #Ингилевич
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5c29v3Jwzrk
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