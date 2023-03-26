Семья и школа. Хроника одного заседания (1984)
О становлении советской единой общеобразовательной политехнической школы, о внимании В.И.Ленина и Коммунистической партии к вопросам школы в первые годы советской власти и впоследствии.
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1984
Автор сценария – М. Щукин
Режиссер – Владимир Демин
#гостелерадиофонд #СемьяИШкола #ВладимирЛенин #образование
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