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Семья и школа. Хроника одного заседания (1984)

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О становлении советской единой общеобразовательной политехнической школы, о внимании В.И.Ленина и Коммунистической партии к вопросам школы в первые годы советской власти и впоследствии.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1984

Автор сценария – М. Щукин
Режиссер – Владимир Демин

#гостелерадиофонд #СемьяИШкола #ВладимирЛенин #образование


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DOYmIu5Rqmg
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