Возвращение Патриса Лумумбы
Возвращение Патриса Лумумбы
Друзья, наконец, долгожданная хорошая новость:
Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы, сегодня заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.
"Я знаю, что в буквальном смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть наименование Патриса Лумумбы международному университету", – сказал он и назвал это решение справедливым.
В 1992 правительство Ельцина лишило название университета имени Лумумбы.
Имя героя Африки возвращается в Альма-Матер тысяч наших друзей из разных стран. Впрочем, в мире никогда и не переставали называть это заведение Университетом имени Патриса Лумумбы.
Патрис Лумумба являлся конголезским революционером и первым премьер-министром Демократической Республики Конго. При активном участии ЦРУ был схвачен, похищен, а затем расстрелян бельгийскими людоедами и их местной колониальной прислугой 17 января 1961 года.
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Эхо новой африканской политики России.
При СССР когда был коминтерн-весь запад трясло от него от страха.Именно,коминтерн был угрозой,а не вооруженные силы СССР..Коминтер-это пятая колона по сути на западе..и способна была на многое…пока название-а что с делами?пока ничего?целй нет..куда идём -никто не знает?..пока играем в уступки-вот и доигрались
Знают специалисты прекрасно куда идем, просто их не читают, повторяют пройденое. Запад уже осознал и назвал Глобальный юг главной военной угрозой. Юг угрожает северу, а мы далеко не юг. Про дела природные пишут регулярно, что лед тронулся и прибрежные города затопит накрен. Кого это волнует, никого, даже эти города не волнует. На югах же уже козы берблюды летом дохнут от жары, сахара давно не сахар. Нас на севере это прет? По барабасу, хоть все там бедолаги угори.
Коминтер – это не пятая колона ,а одна единственная мировая колона евреев …учите матчасть
Ты понял Суериоза как глыбко контрреволюция порылась. В Белой Руси у батьки Саши есть люди которые знают правильный ответ на вопрос Фурманова Чапаеву. Анка не всех белых покрошила.