Мы убили и расчленили вашего лидера. Извините
Бельгия ранее принесла кривые извинения за то, что бельгийцы убили и расчленили лидера ДРК Патриса Лумумбу. В июне обещают отдать фрагменты тела Лумумбы его семье. Сразу видно, что цивилизованные европейцы. Бельгия собирается 20 июня вернуть останки первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы его семье. Останки политического лидера — несколько зубов и костей фаланг пальцев хранил бывший начальник бельгийской полиции Жерар Соете, который в 1999 году признался, что помог убить конголезского политика и избавиться от его тела. Соете умер в 2000 году. Его так и не привлекли к ответственности за это политическое преступление. Останки Лумумбы «перешли во владение» дочери Соэте. Они были «арестованы» властями в 2016 году во время полицейского обыска. Останки Лумумбы в настоящее время хранятся во Дворце правосудия в Брюсселе. Кабинет премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо объявил в минувшую среду, что возвращение останков Лумумбы пройдет на официальной церемонии во дворце Эгмонт в Брюсселе. На церемонии будут представлены конголезские...
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