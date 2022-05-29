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Мы убили и расчленили вашего лидера. Извините

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Бельгия ранее принесла кривые извинения за то, что бельгийцы убили и расчленили лидера ДРК Патриса Лумумбу. В июне обещают отдать фрагменты тела Лумумбы его семье. Сразу видно, что цивилизованные европейцы. Бельгия собирается 20 июня вернуть останки первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы его семье. Останки политического лидера — несколько зубов и костей фаланг пальцев хранил бывший начальник бельгийской полиции Жерар Соете, который в 1999 году признался, что помог убить конголезского политика и избавиться от его тела. Соете умер в 2000 году. Его так и не привлекли к ответственности за это политическое преступление. Останки Лумумбы «перешли во владение» дочери Соэте. Они были «арестованы» властями в 2016 году во время полицейского обыска. Останки Лумумбы в настоящее время хранятся во Дворце правосудия в Брюсселе. Кабинет премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо объявил в минувшую среду, что возвращение останков Лумумбы пройдет на официальной церемонии во дворце Эгмонт в Брюсселе. На церемонии будут представлены конголезские...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: eadaily.com
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7642884.html
Метки: Африка, Бельгия, колониализм, патрис лумумба, холодная война
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