США отрицают причастность…
США отрицают причастность…
Блинкен отверг причастность государственных структур США к подрыву трубопровода "Северный Поток".
Ранее Госдеп США отрицал:
1. Причастность США к попыткам похищения и убийства Николаса Мадуро.
2. Причастность США к попыткам убийства Фиделя Кастро и Уго Чавеса.
3. Причастность США к организации государственного переворота на Украине.
4. Причастность США к взаимодействую с структурами ИГИЛ разных странах.
5. Наличие военных биолабораторий США и опыты на людях на Украине.
6. Применение террористами химического оружия в Сирии и фальсификацию химических атак правительства Асада.
7. Причастность США к подготовке убийства Лукашенко.
8. Ответственность США за перевороты и войны на Ближнем Востоке и Африке.
9. Факт наживы на поставках СПГ в Европу после подрыва Северного Потока.
10.Наличие планов по смене власти в России и ее политическую деструкцию.
И так далее…
В общем, как таким чудесным людям не поверить.