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США отрицают причастность…

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США отрицают причастность…

Блинкен отверг причастность государственных структур США к подрыву трубопровода "Северный Поток".

Ранее Госдеп США отрицал:

1. Причастность США к попыткам похищения и убийства Николаса Мадуро.
2. Причастность США к попыткам убийства Фиделя Кастро и Уго Чавеса.
3. Причастность США к организации государственного переворота на Украине.
4. Причастность США к взаимодействую с структурами ИГИЛ разных странах.
5. Наличие военных биолабораторий США и опыты на людях на Украине.
6. Применение террористами химического оружия в Сирии и фальсификацию химических атак правительства Асада.
7. Причастность США к подготовке убийства Лукашенко.
8. Ответственность США за перевороты и войны на Ближнем Востоке и Африке.
9. Факт наживы на поставках СПГ в Европу после подрыва Северного Потока.
10.Наличие планов по смене власти в России и ее политическую деструкцию.

И так далее…

В общем, как таким чудесным людям не поверить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8245687.html
Метки: "северный поток", госдеп, США, юмор
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