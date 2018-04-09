Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 апреля 2018

Оружие в Сирии: Как ЕС зарабатывает на конфликте в Сирии — Голос Германии

Во время атаки на базу ВВС Сирии в небе был замечен израильский самолет

В момент ракетного удара по сирийской базе ВВС Т-4 на востоке провинции Хомс, о котором ранее сообщала «Русская Весна», в небе был замечен израильский разведывательный самолет. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин». «Во время бомбардировки авиабазы „Тийфор” (Т-4) в Хомсе в небе находился израильский разведывательный самолет», — сообщил корреспондент телеканала, ссылаясь на свои источники. Читайте также: Израиль отказался комментировать авиаудар по базе ВВС Сирии

Маккейн требует, чтобы Трамп нанес ракетный удар по Сирии

Престарелый сенатор-русофоб Джон Маккейн, у которого обнаружена неизлечимая форма рака головного мозга, продолжает продуцировать кровожадные воззвания. На этот раз он требует, чтобы президент США Дональд Трамп нанес ракетный удар по Сирии. Маккейн сокрушается, что недавние заявления Трампа о намерении досрочно сократить военное присутствие США в Сирии добавили уверенности президенту Сирии Башару Асаду, России и Ирану. «Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране, услышали это и осмелели из-за бездействия США. Как сообщается, Асад использовал химическое оружие против невинных мужчин, женщин и детей, на этот раз в Думе», — заявил Маккейн, имея в виду очередные голословные обвинения, приходившие из Сирии в минувшие выходные. «Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он должен снова прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления», — распаляется сенатор. Напомним, в апреле 2017 года США, обвинив правительство Асада в химической атаке, нанесли ракетный удар по базе ВВС Сирии. Тогда решение Трампа, решившего поиграть мускулами вскоре после инаугурации, едва не похоронило и без того хрупкую стабильность на Ближнем Востоке. В минувшее воскресенье президент США по своему обыкновению назвал президента Сирии Башара Асада животным и заявил, что Москва и Тегеран должны заплатить «большую цену» за его поддержку. Читайте также: «Красный полумесяц» не обнаружил признаков химатаки в сирийской Думе

Удар по авиабазе Тияс

Медведь в ООН

Ночью был нанесен удар по авиабазе Т-4 Тияс в провинции Хомс. Группа ракет прошла над территорией Ливана.Силы ПВО сбили 8 из них. По данным ряда источников на базе погибло до 14 человек, часть из которых иранские прокси.США отрицают, что это были их ракеты. Франция также отрицает свою причастность. Удар скорее всего был нанесен Израилем.После удара боевики ИГИЛ осуществили нападение из пустыни на трассу Хомс-Дейр-эз-Зор. Как обычно "негодующие Асадом" страны делом показывают свою тесную связь с остатками ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии.Всего сообщается о 20 выпущенных ракетах из которых сбито 8.Атаки боевиков ИГИЛ на трассе Хомс-Дейр-эз-Зор носили набеговый характер. Боевики действуют из еще не зачищенных до конца районов в треугольнике Дейр-эз-Зор-Абу-Кемель-Т-2.Стоит отметить, что авиабазе Тияс использовалась в том числе и ВКС РФ как аэродром подскока – там периодически находились ударные вертолеты и штурмовики Су-25.Зимой Израиль уже атаковал эту базу во время истории с сбитым иранским дроном и уничтоженным сирийской ПВО израильским F-16."Доклады о нападении США на базы сирийского режима не верны" (с) из официального заявления ПентагонаОдна из ракет выпущенных в сторону Тияса.Комментарий от МО РФ:

Фото Kim Haughton (AP / United Nations)





Сразу девять стран — членов Совбеза ООН потребовали обсудить химическую атаку Башара Асада в Восточной Гуте, которой не было. Единым антироссийским фронтом выступили Великобритания, Франция и США, а также Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д’Ивуар. Правда, британское постпредство сообщило об этом в своем Твиттере, а мы уже знаем, что некоторые твиты Форин офиса имеют обыкновение исчезать.



Но, видимо, это другой случай.



Заседание обещает быть интересным, а у Василия Небензи намечается напряженный день. Потому что спорить о том, чего не было, человеку, который знает, что было, довольно трудно. Я вообще не завидую нашему постпреду, у меня всегда вызывает сочувствие медведь, которого заливисто облаивает стая мелких собачонок.



О чем пойдет речь, давно понятно. Невзирая на факты, выше перечисленные девять стран будут осуждать химическую атаку, которую якобы предприняла Сирия. А ее покрывает Россия. Но «Белые каски» вывели всех на чистую воду.



Удивительная организация. Ее члены всегда магическим образом оказываются там, где людей травят отравляющими веществами. У них прямо звериный нюх на химические атаки. Как ни зайдут в какой-нибудь подвал, обязательно десятки трупов. А все правительственные вертолеты с бочками хлора считают необходимым обязательно пролететь над их головами.



У всех остальных производительность гораздо ниже. Да что там ниже, просто на нуле.



Почему наши западные партнеры так спешат, тоже не секрет — минувшей ночью городок Думу начал покидать, по-видимому, последний крупный отряд исламистов. По сведениям Минобороны РФ, планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.



Начался вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин.



То есть, Восточная Гута вот-вот станет мирной. И хотя там везде понатыканы мины, которые еще предстоит обезвредить, жители начали возвращаться в свои дома. Именно это обстоятельство так печалит наших геополитических конкурентов. Мирная Сирия им не нужна.



Союзники по антироссийскому фронту разыграли свои роли. Сначала осудил химатаку министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, потом подал голос Дональд Трамп, назвав Башара Асада животным и без обиняков заявив о причастности к преступлению России. Так что вектор задан.



Я не знаю, что на этот раз всей этой своре ответит в своем фирменном брезгливо-насмешливом тоне Василий Небензя. Но уверен, что мы с удовольствием послушаем видеозапись сегодняшнего заседания. Подозреваю, в отличие от наших горластых западных партнеров, мы можем рассказать о том, что действительно было.



Все-таки highly likely в последние дни звучит уж совсем неубедительно.



Если честно, я не жду каких-то радикальных шагов от великолепной девятки. Риторика будет жесткой, давление пойдет по нарастающей, возможны легкие истерики. Но без особых последствий. Просто от ранее намеченного плана решили не отступать и дежурно, скорее, по инерции наехать на Россию.



Не так уж и страшно.



Боевики «Джейш аль-Ислам» и члены их семей покидают Думу. За это исламисты освободили всех заложников. Фото агентства SANA.



Павел Шипилин

Террористы ИГИЛ попытались перейти в наступление на фоне атаки на базу ВВС Сирии

Террористы ИГИЛ осуществили попытку атаки в двух районах сирийской провинции Хомс на фоне ракетного удара по базе ВВС Сирии Т-4 на востоке этой же провинции. Как сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на свои источники, «после атаки авиабазы „Тийфор“ (Т-4) были зафиксированы попытки ИГИЛ* продвинуться в направлении расположенных в пустыне (двух) районов». Напомним, ранее это же СМИ сообщало, что ракеты, атаковавшие авиабазу Т-4, пролетели через воздушное пространство Ливана. Читайте также: «Наш ответ агрессору»: Кадры перехвата ракет, атаковавших базу ВВС Сирии Т-4 (ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

Так кто атаковал Т-4? Израильское командование не комментирует обвинений в свой адрес

Продолжают поступать подробности о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе T4 в провинции Хомс. Стало известно о том, что своей цели достигли около двух десятков крылатых ракет. 8 ракет были перехвачены системами ПВО-ПРО.



США продолжают отрицать свою причастность к нанесению авиаудара, хотя в случае атаке по авиабазе Аш-Шайрат в прошлом году Трамп сразу же объявил, что удар наносился именно с американского военного корабля.



На этом фоне в сети обсуждается вопрос о том, что удар могли нанести с израильской подводной лодки или с использованием средств авиации. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает о том, что в момент обстрела авиабазы ракетами, которые пролетали именно через ливанское воздушное пространство, в воздухе были замечены самолёты ВВС Израиля.

Стало известно о том, что пресс-служба израильской армии отказалось прокомментировать информацию о возможной причастности ВВС или ВМС Израиля к атаке на военную базу T-4.



При этом в социальных сетях комментируется примерно так: «Если к атаке причастны США или Израиль, то они в любом случае не могли не знать, что на сирийской авиабазе в провинции Хомс могут находиться российские военнослужащие».



Минобороны РФ пока официальных комментариев о ситуации на Т-4 не публикует.

источник

«Наш ответ агрессору»: Кадры перехвата ракет, атаковавших базу ВВС Сирии Т-4 (ВИДЕО)

Сирийское государственное информагентство SANA опубликовало кадры с ночным перехватом ракет, выпущенных по авиабазе ВВС Сирии Т-4 в провинции Хомс. Как сообщалось, анонимная ракетная атака была осуществлена этой ночью, в Вашингтоне опровергли обвинения в причастности к инциденту. По информации СМИ, силам ПВО Сирии удалось сбить 8 вражеских ракет. На видеоролике трудно что-либо разобрать. Слышно лишь, что в небе пролетают ракеты. «Наша ПВО отвечает на ракетный удар по военному аэродрому Т-4», — говорится в подписи к видео агентства САНА. Читайте также: Удар по США: Ход России ведёт к большому поражению Вашингтона в Афганистане и Азии

Пентагон ответил на обвинения в ударе по базе ВВС Сирии

Минобороны США в курсе сообщений о ракетной атаке против авиабазы ВВС Сирии Т-4, но американские Вооружённые силы не подтверждают свою причастность к этому неудачному удару. Такой ответ журналистам дал официальный представитель Пентагона Кристофер Шервуд. «Мы знаем об этих сообщениях, но нам нечего подтвердить», — сказал американец, коротко прокомментировав предположения СМИ о причастности Соединенных Штатов к ракетному удару. Белый дом также не подтверждает информацию о связи США с этим инцидентом. Позже в Пентагоне заявили, что в настоящее время не осуществляют ударов по Сирии. «Сейчас минобороны не наносит ударов по Сирии. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в САР или где-либо еще», — сказано в релизе оборонного ведомства США. Как ранее сообщала «Русская Весна», по данным агентства SANA, авиабаза ВВС Сирии Т-4 Тияс/Тифор на востоке провинции Хомс была атакована несколькими ракетами. Возможно, что это была израильская агрессия против иранцев или подразделений ливанской «Хезболлы». По предварительной информации, атака была отражена силами ПВО Сирии, ракеты сбиты. Поступает противоречивая информация: позже агентство SANA сообщило о том, что в результате обстрела есть жертвы среди персонала военного аэродрома. Читайте также: Ад в Ракке: ВКС России облетели и показали город, «спасённый» коалицией США (ФОТО)

МОЛНИЯ: База ВВС Сирии атакована ракетами, силы ПВО открыли ответный огонь

Авиабаза ВВС Сирии Т-4 Тияс на востоке Хомса атакована ракетами. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на своего военкора. «Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия Соединённых Штатов Америки», — говорится в сообщении САНЫ. Силы ПВО Вооружённых сил САР открыли огонь по вражеским ракетам, направленным на военный аэродром Т-4 (Тияс/Тифор), расположенный в провинции Хомс. США категорически опровергли свою причастность к инциденту, возможно, что это была израильская агрессия. По предварительным данным — атака отражена, ракеты сбиты. Поступает противоречивая информация: позже агентство SANA сообщило о том, что в результате обстрела есть жертвы. По информации ливанского телеканала «Аль-Маядин», атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты пролетели через территорию Ливана со стороны Средиземного моря. Читайте также: Сирийские партизаны атаковали базу спецназа США и подняли флаг САР над Раккой (ВИДЕО)

СРОЧНО: Боевики сдают свою последнюю крепость в Восточной Гуте (+ФОТО)

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Из сирийского города Дума в пригороде Дамаска —​ Восточная Гута выехала первая группа автобусов с боевиками группировки «Армия Ислама» и членами их семей, передаёт Минобороны РФ. «Начался вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин», — сообщает российское оборонное ведомство. Ранее стало известно, что российские военные и группировка «Джейш аль-Ислам» договорились о выводе всех боевиков из Думы. Военные уточняют, что всего ожидается вывод из Думы до 8 000 участников бандформирований, а также около 40 000 членов их семей. «Это еще раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада – не более, чем очередная фальшивка», — подчеркнули в Минобороны России. Перед этим в Министерстве обороны сообщили, что в Думе сложилась наиболее сложная обстановка. «Армия Ислама» сохраняет контроль над этим городом в пригороде Дамаска. В воскресенье российские офицеры из Центра по примирению враждующих сторон провели успешные переговоры с лидерами «Джейш аль-Ислам», в ходе которых были достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из их последнего оплота в Восточной Гуте. Для эвакуации членов НВФ и их родственников в город Думу вечером зашла колонна из 100 автобусов, на которых уже вывозится первая партия. Обновлено Бандиты выпустили первый автобус с заложниками (см. фото ниже). Похищенные боевиками «Армии Ислама» мирные жители из Думы на автобусе прибыли в Аль-Файхаа в Дамаске. Читайте также: Сирийские партизаны атаковали базу спецназа США и подняли флаг САР над Раккой (ВИДЕО)

«Красный полумесяц» не обнаружил признаков химатаки в сирийской Думе

Эксперты Сирийского арабского Красного полумесяца (подразделения Красного Креста в мусульманских странах) в январе не обнаружили признаков химической атаки после осмотра больных из города Дума в Восточной Гуте, сообщил журналистам представитель организации, врач Сейф Альдин Хобиа. В конце января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял в Париже, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В ответ на это в Минобороны заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления. «Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию, и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ», — заявил врач. Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Российский Центр по примирению враждующих сторон ранее уже опровергал сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. В ЦПВС отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 13 марта сообщал, что у российских военных есть достоверная информация о том, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения «химического оружия». Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска. Читайте также: Белый дом не исключает войны против Сирии

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