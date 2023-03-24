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Что задумал китайский лидер, ордер на Путина и поворот на Юг. Главные события недели

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Анализ последних событий с главным редактором канала “День” Андреем Фефеловым. Ведущая – Дария Павлова.

0:56 Зачем приехал Си Цзиньпин?
10:25 Ордер на арест Владимира Путина и печальный конец международных организаций;
21:06 Российским чиновникам запрещают пользоваться айфонами, но конфиденциальности всё равно не будет;
31:37 Смена руководства Пушкинского музея и Третьяковской галереи;
38:51 Россия создаёт промзону в районе Суэцкого канала;
41:26 Нато хочет нарастить группировку на границе с РФ до 300 тыс. военных;
46:52 Концепция Глобального Юга. Россия нацелилась на Африку?
51:32 Снижение рождаемости в России на 10% за два года. Причины и выход из ситуации.

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kl5nQBLLwfU
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 28979 24565
    марина три часа назад

      Крик отчаяния…https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4601486.html

    • 28979 24565
      марина три часа назад

        Делаем ставки-в этом году на 9 Мая Мавзолей откроют ??Игореша ,как думаешь..??
        Как всегда Куприков боевой ,не то,что трижды загримированный Кот..”
        andrey_kuprikov 24 марта 2023, 14:04
        ПРИПЕРЛО
        Телеграммы Иосифа Сталина, адресованные главам оборонных предприятий, являются «бесценным опытом», который нужно использовать и сейчас, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

        Ха, а чо, рыночек нихера не разрулил, а эффективные манагеры без ствола у башки никак не мобилизуются ? А что же тогда 30 лет строили, а ? Приватизировали, вертикаль воздвигали, дэмократию гондобили ? Получается весь этот уродливый конструкт оказался нежизнеспособным ? Надо же, ну кто бы мог подумать ? И что теперь, выводы какие, а действия по этим выводам предполагаются или как ?

        О Вожде, суки вспомнили, ну так и методы его вспоминайте, вот только по его методе половину вертикали сейчас надо на кол, а вторую в Гулаг и в штрафроты, вот там то, в перерывах между атаками и изучать телеграммы и программные статьи Кобы.

        И не дай Бог, мрази, вы опять мавзолей на 9 мая заколотите, тогда Вождь точно с того света вас достанет, тогда даже Гулаг вам пионерским лагерем покажется.
        п.с. а еще у него вышка и он архитектор ,а так наивен ,но речь сойдет..

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