Что задумал китайский лидер, ордер на Путина и поворот на Юг. Главные события недели
Анализ последних событий с главным редактором канала “День” Андреем Фефеловым. Ведущая – Дария Павлова.
0:56 Зачем приехал Си Цзиньпин?
10:25 Ордер на арест Владимира Путина и печальный конец международных организаций;
21:06 Российским чиновникам запрещают пользоваться айфонами, но конфиденциальности всё равно не будет;
31:37 Смена руководства Пушкинского музея и Третьяковской галереи;
38:51 Россия создаёт промзону в районе Суэцкого канала;
41:26 Нато хочет нарастить группировку на границе с РФ до 300 тыс. военных;
46:52 Концепция Глобального Юга. Россия нацелилась на Африку?
51:32 Снижение рождаемости в России на 10% за два года. Причины и выход из ситуации.
Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha
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#ДеньТВ #сицзиньпин #Путин #мус #геополитика #африка #Лошак #Трегулова #Лихачева #культура #демография #снижениерождаемости #новости #айфон #СуэцкийКанал #Египет #Китай
Крик отчаяния…https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4601486.html
Делаем ставки-в этом году на 9 Мая Мавзолей откроют ??Игореша ,как думаешь..??
Как всегда Куприков боевой ,не то,что трижды загримированный Кот..”
andrey_kuprikov 24 марта 2023, 14:04
ПРИПЕРЛО
Телеграммы Иосифа Сталина, адресованные главам оборонных предприятий, являются «бесценным опытом», который нужно использовать и сейчас, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ха, а чо, рыночек нихера не разрулил, а эффективные манагеры без ствола у башки никак не мобилизуются ? А что же тогда 30 лет строили, а ? Приватизировали, вертикаль воздвигали, дэмократию гондобили ? Получается весь этот уродливый конструкт оказался нежизнеспособным ? Надо же, ну кто бы мог подумать ? И что теперь, выводы какие, а действия по этим выводам предполагаются или как ?
О Вожде, суки вспомнили, ну так и методы его вспоминайте, вот только по его методе половину вертикали сейчас надо на кол, а вторую в Гулаг и в штрафроты, вот там то, в перерывах между атаками и изучать телеграммы и программные статьи Кобы.
И не дай Бог, мрази, вы опять мавзолей на 9 мая заколотите, тогда Вождь точно с того света вас достанет, тогда даже Гулаг вам пионерским лагерем покажется.
п.с. а еще у него вышка и он архитектор ,а так наивен ,но речь сойдет..