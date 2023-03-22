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Что стоит за голым танцем генерала

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Что стоит за голым танцем генерала

Недавно по сети с шумом гуляло видео с откровенным танцем – как там указывалось, генерала армии Александра Матовникова.

Ряд граждан упражнялся в недалёком остроумии на эту тему, другой ряд громко сетовал на падение нравов в армии, были и такие кто возмущался дурным интересом к немолодому голому дядьке. Но мало кто задавался вопросом, ЗАЧЕМ нам это показывают и КТО это делает.

Между тем, важнейший вывод из видео “танцующего генерала” – генерал Матовников отказался предать интересы государства.
За это и “слили” видео, и разогнали по интернету.

Потому что данный случай не единственный, в том числе под атаку попадали мои знакомые. Повторяемость схемы позволила вскрыть работу ЦИПСО по оказанию личного психологического давления на граждан России.
Таких, которых кураторы “ципсошников” посчитали способными оказать “нужное” влияние.
И это далеко не только военные, а в том числе как минимум ведущие специалисты ключевых производств и люди близкие к властным кругам.

Схема примерно следующая:

1) Устанавливается слежка, прослушка и просмотр телефона. По скорости и подробности “взлома” телефона и ПК можно сделать вывод что дело не в хакерах, а в прямом доступе ко встроенному в устройства шпионскому ПО, что кстати предполагает прямое участие западных спецслужб.

Да, не будьте наивными: ваш телефон прослушивается и просматривается – изначально и принципиально, в базовой прошивке, об этом известно ещё со времён Сноудена.

2) Подбирается компрометирующая информация вроде голого танца, сексуальных утех, неосмотрительных фраз, личных секретов и т.д.

3) Психологическая атака: звонят (обычно ночью, чтобы застать врасплох) и начинают угрожать распространением компромата. В качестве серьёзности намерений присылают образцы.

Здесь задача ЦИПСОшного разводилы: постараться вывести жертву нападения на антироссийские высказывания (разговор конечно же записывается, и вырвавшиеся на эмоциях фразы будут использованы в качестве более тяжёлого компромата) и вымогать деньги (кроме непосредственного “профита”, фактом перевода денег украинской стороне могут потом начать дополнительно шантажировать, угрожая “статьёй за финансирование терроризма”. Доказать это трудно, но человека в юридических вопросах не сведущего – можно запугать самим упоминанием статьи.

За плечом звонящего “разводилы” стоит куратор – жертвы атаки не раз слышали посторонний голос, дающий советы и команды. Это говорит о том, что дело серьёзно организовано.

4) В случае сопротивления начинаются показательные сливы через различные каналы, как прямо проукраинские так и прикормленные “независимые” и даже пророссийские – их у ЦИПСО реально множество, в атаке легко могут задействовать несколько сотен каналов, в том числе пророссийских!

Начинается самое настоящее поливание грязью с целью подорвать авторитет человека: кроме самого сворованного у человека “компромата” прицепляются вбросы что он присылал свои откровенные фото несовершеннолетним, что “любит мальчиков” и прочая грязь.

5) В случае если человек “ломается” его берут в оборот как агента влияния и дают команды, чего и как делать, при этом каждое выполнение команды тщательно фиксируется и служит всё более тяжёлым дополнительным компроматом для дальнейшего шантажа.
Отпускать податливого агента никто просто так не будет.

Обращает на себя внимание значительно более широкая распространённость деятельности ЦИПСО, чем обычно думают – атаковать могут не только должностных лиц и их близких – а буквально каждого человека.

Меры противодействия, которые полезно применять вне зависимости от того, насколько важным вы себя считаете (поверьте, некоторые подвергнутые такой атаке никогда не были связаны с армией и очень сильно удивились интересу к своей персоне):

1. Старое хакерское правило: всё, что находится на устройстве, хотя бы иногда подключаемом к интернету – считай что это уже известно всему интернету. Без исключений. Даже зашифрованное.
Особенно это касается интимных фотографий и приложений знакомств, где некоторые граждане наивно думают что можно без последствий шалить.

2. Если рядом есть техническое устройство, позволяющее фиксировать информацию и передавать её – считайте что оно именно так и делает. Всегда.
Всё что попало в зону видимости камер (даже выключенных), и в зону досягаемости микрофонов (даже если достали аккумулятор) – считайте что это уже снято, передано и подробно изучается.

3. Если вам позвонили и начали шантаж – прерывайте общение.
Не вступайте в переговоры, не пытайтесь что-то доказать. На том конце провода сидит целая группа тренированных людей на зарплате, с отработанными схемами, они будут ловить вас на любой мелочи, на каждом неосторожном двусмысленном высказывании, чтобы набрать материалов для дальнейшего шантажа – весь разговор обязательно будет записываться.

Ваши интимные фото сразу считайте потерянными, готовьтесь к грязным вбросам что вы педофил, отсылающий подобное несовершеннолетним.Если успеете – сразу же предупредите знакомых что на вас начата атака и будет грязный компромат.

4. Если вы всё же перевели деньги – зафиксируйте в органах правопорядка факт шантажа (это обрушит возможность шантажировать вас наказанием за “финансовую помощь ВСУ”). Будьте готовы к тому, что факт обращения в полицию сразу станет известен ЦИПСО, как и подробный ход всех судебных дел.

5. Паниковать не надо, но с пониманием прикрыть “тылы” стоит.
Как вы можете подстраховаться заранее, уже сейчас:

По возможности закройте списки друзей в соцсетях (компромат могут ориентировать на тех, кто вас знает).
Вконтакте кстати почему-то закрыл возможность скрывать своих друзей и подписчиков, имейте в виду.

Изучите доступ к вашей личной информации, позакрывайте/поудаляйте всё что может вызвать проблемы.

Никогда не открывайте ссылки от незнакомых абонентов в мессенджерах и соцсетях (перехват вашего аккаунта).
Без особого повода лучше даже не принимать вызов с незнакомых номеров – серьёзные люди в состоянии сперва написать сообщение, объяснить кто они и предложить созвон. Внезапность же любят те, кто нападает.

Не снимайте и не отсылайте никому компрометирующих вас фото и видео, удалите если что-то такое есть.
Вообще за пересылку по интернету сексуальных материалов (даже в личку!) – могут привлечь за распространение порнографии. И это ещё одна зацепка для шантажа.

Когда вы обсуждаете что-то личное или занимаетесь сокровенными вещами – не находитесь перед объективом камер телефона и ноутбука и в пределах доступности микрофонов этих устройств.
Привыкните относиться к вашему телефону как к чужому, незнакомому человеку, который всё видит и слышит вокруг. Думайте, куда его с собой стоит брать, а куда – нет.

Лучшая защита – вообще не совершать ничего, что может послужить на вас лишним компроматом. Завязывать заранее с нездоровыми привычками и отношениями, не распускаться.

Рассказать всё это своим детям, переслать эту статью друзьями и близким.

Будьте бдительны, в информационной войне нет линии фронта!анц

https://su-chkov.livejournal.com/1410.html – цинк

В дополнение.
В АП РФ только в 2023-м году (!) догадались с апреля запретить айфоны, как угрожающие конфиденциальтности личных данных.
WhatsApp в РФ до сих пор не запрещен и его используют в том числе и некоторые одаренные военные, попутно выдавая свои позиции и личное местонахождение.
Поэтуму тема цифровой гигиены еще долго будет актуально-злободневной.

Относительно Матовникова, то как верно заметил Пригожин, тут как в известном эпизоде про Сталина и Рокоссовского – "Завидовать будем".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8240424.html
Метки: Интернет, информационная война, кибербезопасность, манипуляция сознанием, психология, социальные сети
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 16891 15743
    KT 50 мин. назад

      “Лучшая защита – вообще не совершать ничего, что может послужить на вас лишним компроматом. Завязывать заранее с нездоровыми привычками и отношениями, не распускаться.”
      Спасибо за совет.)))))Правильной доогой идёте товалищи!
      П.С. По всей видимости аффтар или долбодятел,или извращенец,раз вместо борьбы призывает скрывать нездоровые привычки.

    • 16891 15743
      KT 50 мин. назад

        “Лучшая защита – вообще не совершать ничего, что может послужить на вас лишним компроматом. Завязывать заранее с нездоровыми привычками и отношениями, не распускаться.”
        Спасибо за совет.)))))Правильной доогой идёте товалищи!
        П.С. По всей видимости аффтар или долбодятел,или извращенец,раз вместо борьбы призывает скрывать нездоровые привычки.Ципсо виновато,надо же.

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