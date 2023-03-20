“Мы будем вынуждены вступить в конфликт”
Варшава вступит в прямой военный конфликт с Москвой в случае поражения ВСУ. Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский. "Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт", — сказал дипломат в эфире телеканала LCI.
Собственно, лишь ядерное оружие удерживает на текущем этапе Польшу от прямого вступления в войну. И чем меньше будет уверенности, что Россия применит ядерное оружие, тем больше будет уверенности в странах НАТО, что можно рискнуть прямой конвенциональной войной против России.
Если смотреть на темпы и объемы закупки современных вооружений и кратное увеличение численности армии, выглядит это так, как попытка спешно достигнуть определенных количественных и качественных показателей к определенному периоду и обеспечить общее превосходство в людях и обычных вооружениях над текущими группировками ВС РФ и ВС Белоруссии, когда польская армия должна быть готова к прямой конвенциональной войне против России и Белоруссии с действиями на белорусской границе, на территории Украины (где польская армия и так уже действует под видом наемников) и против Калининграда.
В эту же копилку и озвученные планы НАТО иметь на границе с Россией развернутую группировку в 300 000 человек, где 100 000 должны иметь постоянный уровень боеготовности, а остальные выступать в роли оперативного резерва с готовностью выступить вторым эшелоном в течение 7-10 дней.
Разумеется, если они будут уверены, что в них сразу же при вступлении в войну полетят ядерные моноблоки, то в этом случае группировка на границах с РФ будет использоваться для сковывания части сил РФ самой угрозой нападения (Россия будет вынуждена часть своих сил тратить на оборонительные мероприятия и наращивание группировки в Белоруссии и в Калининграде, чтобы избежать критических диспропорций), а также для систематической передачи вооружений и военного имущества для продолжения операций на Украине.
Данный сценарий выглядит столь же "невероятным", как еще считавшиеся "невероятными" сценарии взрыва "Северных потоков", объявления Путина в розыск, поставки западной бронетехники на Украину и т.д. и т.п. В любом случае, безотносительно того, какой будет война с Польшей, прямой или опосредованной, к ней надо быть готовым, чтобы потом, в случае чего не удивляться, как уже не удивляются этому наши военные на Украине убивающие там польских военных.
(c) https://t.me/boris_rozhin
PS. Кстати, монстр-варгейм Next War Poland еще в 2017 году моделировал https://colonelcassad.livejournal.com/5189896.html сценарии прямого столкновения ВС РФ и НАТО на территории Белоруссии, Польши и Калиниграда.
Что это за лимитроф,почему он так глуп..русский геополитик Данилевский, «германский аристократизм и рыцарство, исказив славянский демократизм произвели шляхетство…».
Приведу из него отрывок:из Бухарина и Ракитянского.
«Первичный этап процесса становления шляхетского сословия носил в целом позитивный характер. Именно на данном этапе Польша достигла вершины своего могущества. Однако «золотой» XVI в. является и началом конца польской государственности. Шляхта, сосредоточив в это время практически всю полноту власти в своих руках, утратила стимулы к развитию. Солнце для шляхетства остановилось в зените, и это означало закат ее истории. Началось разложение правящей элиты.
Каждый самый захудалый шляхтич считал себя равным королю. Ощущение неограниченной власти и безнаказанности ослабляло волю, притупляло чувство самосохранения. Шляхта перестала воспринимать внешнюю опасность, отказалась перечислять деньги на содержание армии. Шляхтичи и польская аристократия гнушались любого труда, в том числе ратного. Их не привлекало освоение дальних земель и морских просторов. Взглянем на карты Балтийского и Северного морей. Эти моря омывали берега Швеции, Польши, Дании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Норвегии. [...]
Только поляки, столетиями имеющие доступ к морю, проявили пассивность и остались без колоний. Этому, с первого взгляда, непонятному факту есть свое объяснение. Освоение морских просторов и колонизация заморских земель — задача стратегическая, следовательно, государственная. Только с помощью правящих династий и центральных органов власти можно проводить подобные масштабные операции. Примером тому служат Португалия, Испания, Великобритания, Голландия, Франция и т. д. Правда, известны примеры стихийной колонизации, например, викинги «в частном порядке» освоили Исландию и Гренландию. [...]
В Польше роль государства была сведена к нулю, и поляки оказались не способны не только к решению стратегических задач, но даже к их постановке. Пассионарный потенциал нации не использовался властью для великих свершений, а был сожжен во внутренних конфликтах. Именно поэтому Речь Посполитая, имеющая природный доступ к морю, не стала морской державой. Этим же обстоятельством можно объяснить беспомощность попыток аристократов и шляхетства восстановить постоянно утрачиваемый суверенитет страны. Польские элиты до сих пор отрицают свою ответственность за многовековое унижение своей родины. По их мнению, только внешний фактор является причиной всех бед и несчастий Польши. [...]
Шляхтичи и аристократы не хотели воевать и не проявили способностей в управлении страной. Они стали приглашать для своей защиты иностранные армии. В частности, для подавления последнего крупного православного восстания 1768 г. И. Гонты и М. Желязняка они привлекли русские войска под руководством генерала М.Н. Кречетникова (1729— 1793). Восстание было подавлено, Иван Гонта и его сподвижники, как граждане Речи Посполитой, выданы полякам, вот тут-то шляхта «повеселилась». С Гонты сняли двенадцать полос кожи, а затем он был четвертован, тело его разрублено на множество кусков, которые потом прибили на установленные в малороссийских городах виселицы. Все это было сделано по решению суда. Польский суд приговаривал повстанцев к четвертованию, сожжению и прочим экзотическим казням. Откуда такая дикость? Где цивилизованность, христианское милосердие, благородство и честь? На подобные казни, как на праздничные представления, сходились шляхтичи с женами, детьми, немощными родителями.
В 1794 г. А.В. Суворов подавил восстание польских конфедератов. Состоялся суд над восставшими, была и амнистия с церемонией по передаче сабель восставшим. Лидера повстанцев Т. Костюшко в камере посетил Император Павел I и вместе со свободой даровал земли, деньги, дорогую одежду. Т. Костюшко дал присягу на верность Российскому императору. Так поступали все лидеры знаменитых польских восстаний. Интересный и много говорящий о менталитете шляхетства факт».
И ещё о XX веке:
«С момента формирования польского правительства в феврале 1919 г. оно среди своих важнейших политических приоритетов сформулировало стратегическую цель — свержение советской власти в России с последующим ее расчленением. В практическом плане провозглашенная цель подлежала реализации посредством концепции так называемого федерализма. При непосредственном и активном участии Польши провалился ряд общеевропейских проектов коллективной безопасности. Сейчас мало кто помнит о том, что в 1933 г. Польша стала первым после Ватикана государством, которое официально признало нацистский рейх — своего будущего могильщика, обеспечив ему, таким образом, поддержку и последующее усиление.
С обострением в 30-е гг. противоречий в Европе и с неожиданным для Польши ростом мощи СССР и Германии ее внешняя политика становилась все более беспомощной и несостоятельной, а к 1939 г. обернулась изоляцией и сентябрьской катастрофой. «Начальники» Польши, считая свое государство чуть ли не сильнейшим после Франции, не сумели обрести для своей страны политически равновесного места в Европе.
Варшава, рассматривая Москву как врага номер один, придавала большое значение развертыванию и эскалации против нее шпионско-подрывной деятельности. Один из важнейших подрывных проектов против советской России был сформулирован как концепция прометеизма, которая была не только идеологией, но и реальной политической практикой. Она, как комплексная долговременная программа по разрушению бывшей имперской метрополии, полностью отвечала стратегии антисоветских, антироссийских и захватнических устремлений правящей в Польше шляхетской клики. [...]
История периода 1920—1939 гг. никого и ничему в нынешней Польше не научила. Более того, мы и сейчас видим, по существу, лимитрофную преемственность этой политики в новых условиях Европы начала 90-х гг. с той лишь разницей, что тогда Польша была лимитрофом Франции, Англии и Ватикана, а в настоящее время — США. В настоящее время в связи с радикальным геополитическим ослаблением России Польша выступает восточным форпостом НАТО в Европе, являясь одновременно инструментом и субъектом дестабилизации и напряженности. Очевидно и то, что после развала СССР Польша нескрываемо стремится реанимировать концепцию Пилсудского в отношении Украины, Грузии и других стран. В предвоенный период польские правящие элиты вместо решения актуальных проблем модернизации экономики и государственного строительства увлеклись утопическими проектами, направленными на возрождение Речи Посполитой «от моря до моря». [...]
По мнению авторов исследования, шляхетские политические элиты оказались заложниками не только ложных концепций и догм, но и несостоятельных психологических установок и комплексов, будучи неспособны подвергнуть их рефлексии с позиций реалистичной политической стратегии или хотя бы здравого прагматизма. Польские элитные группы в поколениях обременены инфантильными, авантюристическими доктринами, наполненными негативными аффектами, состоящими из старых обид, зависти и русофобии».
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Подытоживая: польская элита называет русский мир экзистенциальной угрозой, то есть когда в мире может остаться или Польша, или Россия. Конечно, кичливый лях надеется на военную мощь США и НАТО, как когда-то они надеялись на Наполеона, а потом на Гитлера.
В итоге это окончательно погубит саму Польшу, которой придётся переписывать гимн на «згинела».
Были разговоры, что в этом мае они отожмут себе Галицию. Посмотрим.
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839409203.html
Полное освобождение всей нынешней территории украины от расистского евгейского фашистского киевского режима и выход России на исконные свои имперские границы вгонят в ступор всех этих любителей из НАТО поживиться нашими историческими территориями Руси и заставят их пересмотреть размещение войск в близи наших границ.А все остальное т.е. поражение России приведут к тому что войска Нато будут стоять в непосредственном соприкосновении с нашими по нынешней линии и Россию вгонят в жуткие долги и разорения требуя ее раскола на квази государства и репрессии русского народа а то и его окончательное уничтожение.