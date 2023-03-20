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20 лет вторжению США в Ирак

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Сегодня исполняется 20 лет нападению США на Ирак. Агрессия была совершена по сфабрикованному поводу – Саддама Хуссейна обвиняли в разработке химического оружия, связях с Аль-Каидой и причастности к терактам 11 сентября. На практике ОМП Саддама Хуссейна так и не было найдено, связей с Аль-Каидой Саддам Хуссейн не имел и к терактам 11 сентября был не причастен.

Впрочем, правда никого не волновала.
Были уничтожены сотни тысяч иракцев (не считая известного признания Олбрайт, что американские санкции убили 500 000 иракских детей) (https://www.youtube.com/watch?v=xlCd6NGhUOo), а война в Ираке по-факту стала перманентной – боевые действия с меняющимися противниками на его территории продолжаются до сих пор. Американские оккупационные войска до сих пор остаются на территории Ирака.

Никто не понес ответственности за совершенную агрессию и организованные военные преступления.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8236732.html
Метки: 2003, агрессия, ближний восток, Видео, военные преступления, война в ираке, гегемонизм, джордж буш, империализм, ирак, саддам хуссейн, США
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