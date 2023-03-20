20 лет вторжению США в Ирак
Сегодня исполняется 20 лет нападению США на Ирак. Агрессия была совершена по сфабрикованному поводу – Саддама Хуссейна обвиняли в разработке химического оружия, связях с Аль-Каидой и причастности к терактам 11 сентября. На практике ОМП Саддама Хуссейна так и не было найдено, связей с Аль-Каидой Саддам Хуссейн не имел и к терактам 11 сентября был не причастен.
Впрочем, правда никого не волновала.
Были уничтожены сотни тысяч иракцев (не считая известного признания Олбрайт, что американские санкции убили 500 000 иракских детей) (https://www.youtube.com/watch?v=xlCd6NGhUOo), а война в Ираке по-факту стала перманентной – боевые действия с меняющимися противниками на его территории продолжаются до сих пор. Американские оккупационные войска до сих пор остаются на территории Ирака.
Никто не понес ответственности за совершенную агрессию и организованные военные преступления.