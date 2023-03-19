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Возвращение товарища Цюрупы

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В рамках отката переименований совершенных после государственного переворота в Киеве, город Алешки в Херсонской области переименован в Цюрупинск (назван в честь уроженца города, председателя Госплана СССР и наркома внешней торговли СССР товарища Цюрупы – собственно, он самый известный уроженец города).

Город уже неоднократно менял названия – помимо Алешки и Цюрупинск, он так же носил названия Днепровск, Цюрупинское, Олешки).

Так как из Цюрупинск переименовали в Алешки в 2016-м году при Порошенко, то в рамках общепринятой в новых регионах практики, название откатили к состоянию на 2014-й год. После войны, было бы разумным в рамках местных выборов дать жителям возможность самостоятельно определиться с названием.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8234350.html
Метки: большевики, Россия, херсонская область
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