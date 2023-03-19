Возвращение товарища Цюрупы
В рамках отката переименований совершенных после государственного переворота в Киеве, город Алешки в Херсонской области переименован в Цюрупинск (назван в честь уроженца города, председателя Госплана СССР и наркома внешней торговли СССР товарища Цюрупы – собственно, он самый известный уроженец города).
Город уже неоднократно менял названия – помимо Алешки и Цюрупинск, он так же носил названия Днепровск, Цюрупинское, Олешки).
Так как из Цюрупинск переименовали в Алешки в 2016-м году при Порошенко, то в рамках общепринятой в новых регионах практики, название откатили к состоянию на 2014-й год. После войны, было бы разумным в рамках местных выборов дать жителям возможность самостоятельно определиться с названием.
А народ-то вообще спрашивали?