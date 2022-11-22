Коротко о возвращении Сталинграда.

В последние недели снова оживилась тема обратного переименования Волгограда в Сталинград.

Тема не новая, но сейчас она получила новую актуальность. Относительно исторических аспектов все понятно – ничего более великого, нежели события 1942-1943 года с городом еще вряд ли когда-то произойдет, поэтому в историю он впечатан именно под этим названием, а не как Волгоград или Царицын, это просто объективный факт.



С началом войны с НАТО, актуализировался запрос на обращение к сталинскому опыту мобилизации и патриотизма, так как если копаться в относительно недавнем прошлом, никто кроме Сталина на роль символа мобилизации и патриотизма не подходит. Ну не никчемного же Николая II двигать или кумира либералов Столыпина. Так что товарищ Сталин и до войны был весьма популярен и актуален, а сейчас у него и вовсе золотые времена настают, так как сейчас даже иные либералы начали требовать наведения порядка сталинскими методами и ГУЛАГа для врагов народа.

"Настало время, когда я начал понимать товарища Сталина…"

Ну и вот в таких обстоятельствах, снова актуализируют тему возвращения Сталинграда. На самом деле город 9 дней в году на праздники и так становится Сталинградом, то есть формально некое возвращение уже произошло, но пока только на праздники. Сейчас предлагают на постоянку, мол, чего уже стесняться то. Действительно, чего?

На мой взгляд, вопрос должен решаться на городском референдуме, где жители должны сами высказаться по этому вопросу – в конечном счете им же в этом городе жить. Чтобы не тратить на этот вопрос слишком много денег, прицепить голосование по Сталинграду к ближайшим выборам местных депутатов, дабы cэкономить на организации. Желающие могут даже Царицын впихнуть в опрос для вящего плюрализма. Кстати, самое известное событие связанное с Царицыным, это оборона Царицына во время Гражданской войны. Обороной Царицына руководил товарищ Сталин, что собственно и привело впоследствии к тому, что город назвали Сталинградом.

Лично моя позиция за прошедшие десятилетия не изменилась – название Сталинград должно быть возвращено городу. Оно в любом случае больше, чем просто Сталин. Сталинград это символ стойкости и героизма всего советского народа, за который сражались и умирали миллионы людей, в том числе и мой дед. И именно такие символы требуются сейчас, во время очередного великого перелома.

У нас в стране после этого не начнется коммунизм, Путин не достанет партбилет, а Единая Россия не превратится в ВКП (Б) – если кто этого боится или надеется. Но мы в любом случае закроем определенный гештальт и продемонстрируем, что мы прекращаем стесняться и бояться своего прошлого, в том числе и сталинского прошлого, как нам десятилетия пытались внушить те, с кем мы сейчас воюем.

