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Вооружение эпохи викингов. Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко

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Разговор о комплексе вооружения, сформировавшемся в северной Европе раннего средневековья. Металлургия, применение, и культурное значение орудия эпохи викингов обсуждаем с историком Вадимом Сеничевым.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pn1DACHV1Ro
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