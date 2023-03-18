Грёзы дураков о всеобщем счастье
Алексей Орлов
Можно ли создать счастье для все и каждого путём разговоров о счастье, равенстве, братстве? Договориться о человечности и любви?
Можно ли, создавая на местах островки счастья в виде отдельных, самостоятельных фермерских хуторов, артелей, касс взаимопомощи, воссоздать настоящую народную Державу, чтобы жить в достатке по Божественным укладам.
Этому посвящена наша встреча на «Народном Славянском радио».
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#дураки #всеобщеесчастье
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Счастье и возможно только в хуторках, а в державе счастье Вали Терешковой, на людях счастливый человек, общественно бездумный. В Красноярске есть поэт Миша Мельниченко, его батя жил на хуторе с семи лет он помнил каждый день своей жизни память у него была хорошая, пока не сел. А как сел помнил четко только то что до того как сел.