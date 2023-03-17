Капиталистическая национализация
Капиталистическая национализация
Президент Джо Байден провернул то, о чем большинство американских государственников могло лишь мечтать. Сорок шестой президент США по сути национализировал банковскую систему страны.
В ответ на крах Silicon Valley Bank (SVB), небольшого банка, который выдавал кредиты многим начинающим компаниям, особенно в области биотехнологий, администрация Байдена объявила, что не будет спасать банк, как это делало правительство США во время Великой рецессии 2008 года. Как же, спросите вы, Джо Байден ответил на этот вызов?
Вместо этого Федеральная резервная система запустила Программу срочного финансирования банков. Она будет предлагать ссуды сроком до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим правомочным депозитным учреждениям, а в залог будет принимать казначейские облигации США, долговые обязательства государственных организаций, ипотечные ценные бумаги и другие финансовые активы. Причем оцениваться они будут по номиналу.
В поддержку программы ФРС выделит до 25 миллиардов долларов из Биржевого стабилизационного фонда, который появился еще в 1930-х. ФРС черпала из него на протяжении всего финансового кризиса в пандемию, чтобы стабилизировать рынки. При этом в залог принимался "широкий перечень активов". Это поддерживает экономику на плаву во время спада и в теории не дает финансовому кризису перерасти в полномасштабную депрессию.
Внесу ясность: эти деньги поступают от Министерства финансов США и идут на покрытие убытков ФРС на поддержку обанкротившихся банков. Администрация Байдена уверяет нас, что деньги налогоплательщиков на спасение SVB (а очень скоро и других небольших банков по всей стране), не пойдут ни в коем случае. Но если раскошелиться придется стабилизационному фонду, а потери при этом будут неминуемые, то пойдут – и еще как.
Как же администрация Байдена может утверждать, что не использует бюджетные средства, то есть – деньги налогоплательщиков, для этих мер по оказанию финансовой помощи? Основная часть финансирования будет поступать не от налогоплательщиков, а от Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), казна которой насчитывает примерно 250 миллионов долларов. Деньги поступают от самих банков, которые получают комиссионные от FDIC на протяжении всей их деятельности.
В силу политической огласки команда Байдена всячески настаивает на том, что это не финансовая помощь. По словам администрации, это — "всего лишь" исключительная мера по обеспечению нормальной работы экономики, которую Байден, как это ни смехотворно, уже не раз называл "чертовски сильной".
Но будь то средства корпорации по страхованию вкладов или деньги налогоплательщиков, факт остается фактом: федеральное правительство снова спасает банковскую систему, накачивая ее деньгами.
Куда важнее при этом то, как именно это происходит. Правительство спасает не просто держателей облигаций, а всех вкладчиков подряд. Такого еще никогда не было.
Более того, как посетовал экономист и участник передачи "Бассейн с акулами" Кевин О'Лири ведущему Fox News Нилу Кавуто, спасая всех вкладчиков без разбору — даже тех, у кого на счетах больше застрахованных 250 000 долларов,— федеральное правительство по сути национализировало банковский сектор.
В конце концов, из-за халатности и непрофессионализма пострадали не только вкладчики SVB. Эта зараза может перекинуться и на другие малые и средние региональные банки.
Как отметил О'Лири в интервью Fox News, правительство "починило" банковский сектор и тем избавило его от всяких рисков: теперь уже неважно, грамотно ли управляется тот или иной банк или нет.
Дэвид Голдман из Asia Times отметил, что коммерческие и промышленные кредиты в более мелких банках составляют лишь половину займов крупных. К 2022 году кредитные портфели небольших банков практически сравнялись с крупными, отмечает он.
Поэтому, когда Байден и его аппаратчики уверяют во всеуслышание, что никаких системных рисков для рынка нет, слушайте их с толикой скепсиса. Это ведь коснется не только SVB и других мелких банков. Банковский кризис прокатится почти по всем мелким банкам и, следовательно, по всей отрасли, ведь многие крупные банки сильно зависят от бизнеса с мелкими.
Наконец, вспомните слова, которыми обставлена Программа срочного финансирования банков. ФРС считает, что она "поможет стабилизировать рынки, принимая более широкий перечень активов в залог для кредитов финансовым учреждениям".
Это звучит как доказательство присутствия системного риска, не так ли?
Самый вероятный итог всех этих действий — не только национализация банковской системы. Она еще и съежится до считанных крупных банков, которые будут управлять всеми остальными. И вот что самое жуткое: грядет централизация банковских сил и их окончательное слияние с политической властью.
В то же время окажется пагубным и воздействие на малый бизнес, на долю которого приходится 48% всех рабочих мест в Америке. Администрация малого бизнеса любит напоминать общественности, что малый бизнес — "основа американской экономики". Вообще-то так оно и есть. И если этим двигателям роста будет отказано в кредитах для расширения деятельности, то экономика США пострадает еще сильнее.
Не будем забывать, что "новаторы" из Кремниевой долины, под которыми горят стулья из-за краха SVB, на следующей неделе отправятся в Конгресс клянчить финансовую помощь. Так вот, их мольбам Конгресс должны всячески сопротивляться. Даже тем компаниям, что сотрудничают с Пентагоном. Правительство не вправе тратить на загибающиеся предприятия еще больше денег — хватит и этих.
Наконец, важно понять, с чего именно начался банковский кризис 2023 года. Да, свою роль сыграли бесхозяйственность и плохое руководство SVB. Но этот провал приблизило само правительство. Именно экономические стимулы президентов Трампа и Байдена убедили председателя ФРС Джерома Пауэлла резко взвинтить процентные ставки.
Поскольку SVB и многие другие банки пристрастились к хронически низким процентным ставкам и легким деньгам, их руководство никак не ожидало, что удача от них отвернется. Банк рухнул как раз из-за высоких процентных ставок, поскольку не смог покрыть убытки.
Новый федеральный бюджет от администрации Байдена предусматривает дополнительные расходы на триллионы долларов. Как я уже отмечал ранее, это несерьезно. Это своего рода пробный шар, чтобы народ заговорил о налогообложении богатых и поддержал сумбурную классовую войну Байдена.
Если этот бюджет будет принят хотя бы в отдаленной форме, сопутствующие расходы лишь усугубят нынешний финансовый кризис. Более того, если Пауэлл будет повышать процентные ставки и дальше, помощь очень скоро понадобится и другим банкам.
Своими тратами Джо Байден пустит нашу страну по миру. Вот он помогает богатым вкладчикам этих банков. Байден фактически национализировал наш банковский сектор, который еще недавно был частным. Знайте же: с каждым годом его президентства от Америки будет отщипываться еще немного. И в конце концов мы превратимся в вылитый Европейский союз: рай для клановых капиталистов и кошмар для новаторов.
Как бы твитнул бывший президент Дональд Трамп: "Это печально".
(с) Брэндон Вейхерт (Brandon Weichert) — бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, старший редактор сайта 19FortyFive.com, сотрудник The Washington Times и пишущий редактор American Greatness и Asia Times. Автор книг "Победа в космосе: как Америка остается сверхдержавой", "Теневая война: Иран и его тяга к превосходству" и "Биохакеры: как Китай стремится контролировать саму жизнь"
https://inosmi.ru/20230316/bayden-261427588.html – цинк
https://www.19fortyfive.com/2023/03/joe-biden-might-have-just-destroyed-americas-banks/ – оригинал на английском
Вчера продолжил свое падение "Первый Республиканский Банк", который находится на грани банкротства.
Также вчера обваливались европейские банки, включая французский Paribas и швейцарский Credit Suisse, который находится в наиболее плачевном состоянии и фактически умоляет о государственных мерах поддержки.
https://t.me/inflation_shock/3499….истерики пойдут валом