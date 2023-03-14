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Основы информатики и вычислительной техники. Алгоритмы вычислений (1987)

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Передача знакомит с некоторыми алгоритмами вычислений глобальных процессов, протекающих на планете, в атмосфере и т.п.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1987

Автор сценария – А. Кушниренко
Режиссер – Р. Мороз
Ведущий – А. Кушниренко

#гостелерадиофонд #УчебнаяПередача #физика

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=senTazI_qCk
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