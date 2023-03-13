Тушите свет: ЕС сократит энергопотребление к 2030 году | Геоэнергетика Инфо
Евросоюз решил резко сократить энергопотребление к 2030 году. Геоэнергетика Инфо
Лучшая гарантия успешной деиндустриализации Евросоюза. Переговорщики Совета ЕС и Европейского парламента достигли предварительной договоренности по сокращению потребления энергии на уровне Евросоюза к 2030 году на 11,7%, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. Предел конечного потребления (потребление конечными пользователями) на уровне эквивалента в 763 миллиона тонн нефтяного эквивалента для стран-членов будет обязательным к исполнению, предел первичного потребления (потребление энергии, включая необходимое на производство и поставку энергии) на уровне 993 миллиона тонн нефтяного эквивалента будет считаться ориентировочным.
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