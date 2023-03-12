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Как ислам взломал финансововую систему Европы. Александр Артамонов

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Старый Свет больше не командует собственными финансами. Что такое исламский банкинг, и почему за ним будущее? Выступление доктора социальных наук Франции и Ватикана, военного эксперта Александра Артамонова на научной конференции «2022: Предварительные итоги», организованной Фондом Горчакова совместно с Международным институтом развития научного сотрудничества «МИРНаС».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UyDIGGBaMJ0
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