Открытие Ямала. Документальный фильм (1975)
Заместитель председателя Ямало-Ненецкого окрисполкома Тамара Власенко-Салиндер рассказывает о людях, которые, несмотря на суровые условия, осваивают природные богатства Ямала, о красоте и особенностях своего родного края.
#ДокументальныйФильм
Новосибирское телевидение 1975
Автор сценария – Ю. Мирошниченко
Режиссер – Ю. Мирошниченко
Оператор – Л. Казавчинский
#ОткрытиеЯмала #тундра #ямал
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