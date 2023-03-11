Главная » Видео, История, Творчество

Открытие Ямала. Документальный фильм (1975)

13 0

Заместитель председателя Ямало-Ненецкого окрисполкома Тамара Власенко-Салиндер рассказывает о людях, которые, несмотря на суровые условия, осваивают природные богатства Ямала, о красоте и особенностях своего родного края.

#ДокументальныйФильм
Новосибирское телевидение 1975
Автор сценария – Ю. Мирошниченко
Режиссер – Ю. Мирошниченко
Оператор – Л. Казавчинский

#ОткрытиеЯмала #тундра #ямал

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6XxPZ8YK_B0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2016
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
Десять лучших, но малоизвестных детских фильмов
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА Видео
Парад уродов: шествие поклонников «Ваффен СС» отменили, проблемы остались

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru