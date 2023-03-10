Дополнительная национализация в Крыму
Глава Крыма Аксенов сообщил, что в Крыму пройдет дополнительная национализация имущества украинских олигархов.
В рамках текущей национализации в Крыму национализируют более 700 различных объектов и активов (включая имущество Зеленского) принадлежавших украинским олигархам и политикам связанным с нацистским режимом.
В конце марта будет подготовлен дополнительный список различных объектов и активов.
Все национализируемое имущество будет продано с торгов, а деньги пойдут на обеспечение крымчан участвующих в СВО. Квартиру Зеленского собираются передать малообеспеченной или многодетной семье.
Это надо было делать еще в 2014 году. У нас в Севастополе первая национализация прошла еще при Меняйло, когда у Порошенко конфисковали Севморзавод. Но лучше поздно, чем никогда.
Главное чтобы люди радовались.