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Дополнительная национализация в Крыму

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Глава Крыма Аксенов сообщил, что в Крыму пройдет дополнительная национализация имущества украинских олигархов.
В рамках текущей национализации в Крыму национализируют более 700 различных объектов и активов (включая имущество Зеленского) принадлежавших украинским олигархам и политикам связанным с нацистским режимом.
В конце марта будет подготовлен дополнительный список различных объектов и активов.
Все национализируемое имущество будет продано с торгов, а деньги пойдут на обеспечение крымчан участвующих в СВО. Квартиру Зеленского собираются передать малообеспеченной или многодетной семье.

Это надо было делать еще в 2014 году. У нас в Севастополе первая национализация прошла еще при Меняйло, когда у Порошенко конфисковали Севморзавод. Но лучше поздно, чем никогда.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8212974.html
Метки: аксенов, крым, национализация, олигархи, Россия, Украина
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