СБУ пыталась убить президента Приднестровья
Власти Приднестровья сообщили, что предотвратили попытку убийства президента ПМР Красносельского, которую организовала СБУ. Участники попытки покушения задержаны службой безопасности. Сегодня вечером в 19-00 будут представлены оперативные материалы.
Президента Приднестровья Красносельского СБУ планировала убить в центре Тирасполя взорвав его бронированный Land Rover с помощью 8 кг взрывчатки (гексоген) с поражающими элементами. В случае взрыва на улицах города, это гарантировано вело к случайным жертвам среди гражданского населения.
Прокуратура ПМР также обещала больше подробностей к вечеру. Сейчас идут следственные действия, задержанные террористы дают показания.
В очередной раз отмечаю, что у нас в стране СБУ до сих пор не признана террористической организацией.
Путин без команды не сделает первым такой шаг ,.А вот США пока только подогревают массы к этому шагу..Всякие карикатуры ,типа “СП не мы ,мы тильки Боинг” уже шагают в нете..Разумеется ,украину ,как Ливию и Ирак так и обзовут..Но не России же это делать первой ,когда украину толкнули н это:
“Власти Приднестровья сообщили, что предотвратили попытку убийства президента ПМР Красносельского, которую организовала СБУ. Участники попытки покушения задержаны службой безопасности. Сегодня вечером в 19-00 будут представлены оперативные материалы.
Похоже что сегодняшний удар гиперзвуковыми ракетами по заглубленным командным пунктам ВСУ в Киеве можно считать первым за 13 месяцев войны официальным покушением на высшее военно-политическое руководство Украины, в частности на генштаб и старших офицеров ГКП ВСУ и Валерия Залужного.
Интересно, за что?
вопрос — почему только сейчас
потому что раньше нужно было поддерживать иллюзию возможности перемоги для затягивания СВО и решения политических задач элит США, России и отчасти Китая за счет Европы и Великобритании
а кроме того, решительные бомбардировки осенью-зимой привели бы к карху инфраструктуры и большим жертвам на грани геноцида в мегаполисах Б/У, а этот трудовой ресурс еще пригодится
плюс насущная необходимость испытания и реформирования ВС РФ в реальном спарринге
СБУ? США! Как всегда, чужими руками.
Карфаген должен быть разрушен