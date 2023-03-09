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СБУ пыталась убить президента Приднестровья

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Власти Приднестровья сообщили, что предотвратили попытку убийства президента ПМР Красносельского, которую организовала СБУ. Участники попытки покушения задержаны службой безопасности. Сегодня вечером в 19-00 будут представлены оперативные материалы.

Президента Приднестровья Красносельского СБУ планировала убить в центре Тирасполя взорвав его бронированный Land Rover с помощью 8 кг взрывчатки (гексоген) с поражающими элементами. В случае взрыва на улицах города, это гарантировано вело к случайным жертвам среди гражданского населения.

Прокуратура ПМР также обещала больше подробностей к вечеру. Сейчас идут следственные действия, задержанные террористы дают показания.

В очередной раз отмечаю, что у нас в стране СБУ до сих пор не признана террористической организацией.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8211328.html
Метки: пмр, приднестровье, сбу, терроризм, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 28853 24443
    марина два часа назад

      Путин без команды не сделает первым такой шаг ,.А вот США пока только подогревают массы к этому шагу..Всякие карикатуры ,типа “СП не мы ,мы тильки Боинг” уже шагают в нете..Разумеется ,украину ,как Ливию и Ирак так и обзовут..Но не России же это делать первой ,когда украину толкнули н это:
      “Власти Приднестровья сообщили, что предотвратили попытку убийства президента ПМР Красносельского, которую организовала СБУ. Участники попытки покушения задержаны службой безопасности. Сегодня вечером в 19-00 будут представлены оперативные материалы.

      Похоже что сегодняшний удар гиперзвуковыми ракетами по заглубленным командным пунктам ВСУ в Киеве можно считать первым за 13 месяцев войны официальным покушением на высшее военно-политическое руководство Украины, в частности на генштаб и старших офицеров ГКП ВСУ и Валерия Залужного.

      Интересно, за что?

      вопрос — почему только сейчас

      потому что раньше нужно было поддерживать иллюзию возможности перемоги для затягивания СВО и решения политических задач элит США, России и отчасти Китая за счет Европы и Великобритании

      а кроме того, решительные бомбардировки осенью-зимой привели бы к карху инфраструктуры и большим жертвам на грани геноцида в мегаполисах Б/У, а этот трудовой ресурс еще пригодится

      плюс насущная необходимость испытания и реформирования ВС РФ в реальном спарринге

    • 11682 10454
      Валерий час назад

        СБУ? США! Как всегда, чужими руками.
        Карфаген должен быть разрушен

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