Глобальные элиты под контролем айтишников? Константин Сивков
Как влиятельные мировые элиты борются друг с другом в мировом масштабе?
Каким противоборствующие стороны видят будущее человечества? Говорит доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Дионис Каптарь.
Книга “Опыт о законе народонаселения” с предисловием К. Сивкова. Мальтус Т.Р. https://den-magazin.ru/utm/1458
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