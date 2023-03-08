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Глобальные элиты под контролем айтишников? Константин Сивков

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Как влиятельные мировые элиты борются друг с другом в мировом масштабе?
Каким противоборствующие стороны видят будущее человечества? Говорит доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книга “Опыт о законе народонаселения” с предисловием К. Сивкова. Мальтус Т.Р. https://den-magazin.ru/utm/1458

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0isUIgEJNS0
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