«Население будет поставлено под тотальный контроль»

«С моей точки зрения, всемирная озабоченность, спровоцированная таким явлением, как пандемия коронавируса, является продолжением плана выполнения задач глобальной элиты, в своё время сформулированных в докладах Римского клуба», - пишет д.э.н. профессор Валентин Юрьевич Катасонов в статье «Предпоследний акт мировой истории, или Под флагом борьбы с коронавирусом», опубликованной на портале Фонда стратегической культуры.

Всё многообразие этих задач Валентин Катасонов свёл к четырём пунктам:

1) сокращение численности населения Земли, доведение её до «оптимального» уровня в 1 миллиард человек;

2) деиндустриализация экономики («построение постиндустриального общества»);

3) размывание государственных суверенитетов;

4) создание на обломках национальных государств мирового правительства, призванного напрямую управлять населением планеты.

«На первый взгляд, принимаемые властями отдельных стран меры по борьбе с коронавирусом разворачивают процесс глобализации на 180 градусов. Это можно назвать изоляционизмом, но такой "изоляционизм" устанавливается лишь на определённый срок», - уточнил он.

«Каковы же новые задачи глобальной элиты, выполнение которых будет прикрываться завесой борьбы с коронавирусом? - задается экономист вопросом. - Одна из них – покончить с либерализмом, который насаждался в мире на протяжении последних десятилетий. Разговоры о правах и свободах человека стали постепенно прекращаться после событий 11 сентября 2001 года. Драматический спектакль под названием "атака террористов на башни Международного торгового центра в Нью-Йорке" стал отправной точкой для организации "борьбы с международным терроризмом" в Америке и во всём мире. Начавшаяся истерия-пандемия призвана продолжить и завершить процесс сворачивания остатков демократии и свобод, запущенный 11 сентября 2001 года. Никто из граждан не должен быть уверен, что он не является носителем и жертвой коронавируса. Власти в целях обеспечения "счастья и безопасности" общества должны действовать, исходя из презумпции, что каждый гражданин носит в себе вирус-убийцу. Население будет поставлено под тотальный контроль».

«Во-первых, - продолжил профессор, - контроль над здоровьем. Введение обязательных регулярных анализов и тестов. Консолидация всей медицинской информации о человеке в централизованной базе данных. С помощью этой информации будет осуществляться отнесение человека к той или иной группе (будет действовать система социальных рейтингов, подобная той, какая создаётся в Китае)».

«Во-вторых, контроль над передвижением. Возможно введение ограничений и запретов на перемещение не только через границу, но и внутри страны», - отметил он.

«В-третьих, контроль над контактами человека с другими людьми. В-четвёртых, контроль за поведением человека на работе и в свободное от работы время, включая получение информации о том, чем человек питается, чем увлекается, к каким предметам прикасается», - предрекает Валентин Катасонов.

«Помогать в контроле над человеком будут размещённые повсеместно камеры видеонаблюдения и микрофоны. В дополнение к традиционной технической атрибутике будут использованы различные гаджеты, "умные вещи" (автомобили, холодильники, другие бытовые приборы и т. д.), тепловизоры, дроны, даже вживляемые в тело человека микрочипы. "Аргумент коронавируса" может сделать вживление микрочипов принудительным, власти будут стремиться к 100-процентному охвату населения этим техническим средством контроля», - уверен экономист.

По его словам, важной составляющей политики борьбы с вирусом должна стать «эффективная изоляция»:

Во-первых, добровольная самоизоляция человека, каждый сознательный член общества должен спрятаться в своём убежище.

Во-вторых, принудительная изоляция, или принудительный карантин.

В-третьих, принудительная изоляция нарушителей карантинов. Тюрьма станет лучшей школой для тех, кто не желает жить по законам чрезвычайного положения. Нормой станет и международная изоляция. Въезд в страну и выезд из страны будут жёстко ограничиваться.

По его мнению, появится и профилактика вирусных пандемий. Она будет включать два основных момента:

«Во-первых, молодёжь будут активно учить "Основам безопасной жизнедеятельности" (ОБЖ). Почти наверняка после нынешней пандемии-истерии ОБЖ станет главным предметом; ради этого будет урезано преподавание родного языка, литературы, математики. Учащимся будут рассказывать про вирусы, преподавать всемирную историю пандемий, прививать практические навыки изоляции от окружающего мира.

Во-вторых, для профилактики будут использованы вакцины и прививки. Мы привыкли, что прививки – дело добровольное. А в обществе эпохи коронавируса они станут обязательными».

«И тут я перехожу к главному. Создание и производство вакцин сейчас находится под контролем глобальной элиты. Известно также, что вакцины и прививки разрабатываются в лабораториях, которые патронируются и финансируются Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Миллиардер Билл Гейтс, которого мы знали как основателя компании Microsoft, сегодня уже почти не ассоциируется с компьютерным бизнесом. Он теперь выступает как "общественный деятель", который "озабочен здоровьем населения планеты" и тем, что людей на планете слишком много. Ещё в позапрошлом году появились материалы о том, что "Билл Гейтс финансирует возможность новых пандемий в мире". И для сокращения населения планеты до одного "золотого" миллиарда может быть предназначен не коронавирус, а "противоядие" от него, соответствующая вакцина», - полагает Валентин Катасонов.

По его сведениям, «глобальная элита прежде делала ставку на вирусы селективного действия. Что-то вроде этнического оружия, убивающее "чужих" и обходящее стороной "своих". О вирусах как средстве уничтожения "нежелательных" людей давно мечтает принц Филипп (он же герцог Эдинбургский). Это супруг королевы Великобритании, которому в 2020 году исполняется 99 лет, известен как ярый поборник идей так называемого зелёного фашизма. Принц очень любит дикую природу и ненавидит человечество, которое, по его мнению, этой природе угрожает. В 1981-1996 гг. принц Филипп занимал пост президента Всемирного фонда дикой природы (WWF). Он даже написал книгу, в которой признался, что в ходе очередной "реинкарнации" (британский принц в неё очень верит) он хотел бы превратиться в вирус-убийцу, который уничтожит большую часть населения Земли. Естественно, принц точно знает, кто "нежелателен" и кого следует уничтожать. Есть, правда, риск, что вирус-убийца бумерангом вернется к тем, кто так любит "дикую природу" и не любит "дикое" человечество».

Экономист подчеркнул, что не верит в версию, что «коронавирус создан как оружие прямого уничтожения человечества». «А вот в то, что вакцина под этот вирус уже существует и вскоре выскочит, как чёрт из табакерки, представленная спасительницей человечества, я верю вполне, - признал публицист. - Она и должна уничтожить семь "лишних" миллиардов людей, после чего на планете останется "оптимальный миллиард", рассчитанный мудрецами Римского клуба».

«А дальше должна наступить завершающая сцена предпоследнего акта мировой истории, - полагает профессор. - Государственные границы, создававшие иллюзию суверенитета и изоляционизма, будут демонтированы в одночасье. Кулисы мировой истории падут, на сцене явится мировое правительство. А под ним – мировая тюрьма из многочисленных корпусов и палат, создававшихся под флагом борьбы с коронавирусом. Наступит новый мировой порядок, "совершеннее" того, какой показал людям Джордж Оруэлл в антиутопии "1984"».

«А почему предпоследний акт? – спросит читатель. Да потому что последним актом спектакля под названием "мировая история" станет приход антихриста, который и воссядет в кресле главы мирового правительства, потребовав, чтобы обитатели мировой тюрьмы поклонились ему как богу. Трагические сцены последнего акта представлены в последней книге Священного Писания, в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсис). …Это моё эссе в духе антиутопии может испугать, но для того и пишутся антиутопии, чтобы служить предупреждением. Антиутопия – наихудший из возможных вариантов истории, но мы обязаны не сбрасывать его со счетов», - заключил Валентин Катасонов.