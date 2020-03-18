«Население будет поставлено под тотальный контроль»
Коронавирус призван завершить запущенный 11 сентября 2001 года процесс сворачивания остатков демократии и свобод
«С моей точки зрения, всемирная озабоченность, спровоцированная таким явлением, как пандемия коронавируса, является продолжением плана выполнения задач глобальной элиты, в своё время сформулированных в докладах Римского клуба», - пишет д.э.н. профессор Валентин Юрьевич Катасонов в статье «Предпоследний акт мировой истории, или Под флагом борьбы с коронавирусом», опубликованной на портале Фонда стратегической культуры.
Всё многообразие этих задач Валентин Катасонов свёл к четырём пунктам:
1) сокращение численности населения Земли, доведение её до «оптимального» уровня в 1 миллиард человек;
2) деиндустриализация экономики («построение постиндустриального общества»);
3) размывание государственных суверенитетов;
4) создание на обломках национальных государств мирового правительства, призванного напрямую управлять населением планеты.
«На первый взгляд, принимаемые властями отдельных стран меры по борьбе с коронавирусом разворачивают процесс глобализации на 180 градусов. Это можно назвать изоляционизмом, но такой "изоляционизм" устанавливается лишь на определённый срок», - уточнил он.
«Каковы же новые задачи глобальной элиты, выполнение которых будет прикрываться завесой борьбы с коронавирусом? - задается экономист вопросом. - Одна из них – покончить с либерализмом, который насаждался в мире на протяжении последних десятилетий. Разговоры о правах и свободах человека стали постепенно прекращаться после событий 11 сентября 2001 года. Драматический спектакль под названием "атака террористов на башни Международного торгового центра в Нью-Йорке" стал отправной точкой для организации "борьбы с международным терроризмом" в Америке и во всём мире. Начавшаяся истерия-пандемия призвана продолжить и завершить процесс сворачивания остатков демократии и свобод, запущенный 11 сентября 2001 года. Никто из граждан не должен быть уверен, что он не является носителем и жертвой коронавируса. Власти в целях обеспечения "счастья и безопасности" общества должны действовать, исходя из презумпции, что каждый гражданин носит в себе вирус-убийцу. Население будет поставлено под тотальный контроль».
«Во-первых, - продолжил профессор, - контроль над здоровьем. Введение обязательных регулярных анализов и тестов. Консолидация всей медицинской информации о человеке в централизованной базе данных. С помощью этой информации будет осуществляться отнесение человека к той или иной группе (будет действовать система социальных рейтингов, подобная той, какая создаётся в Китае)».
«Во-вторых, контроль над передвижением. Возможно введение ограничений и запретов на перемещение не только через границу, но и внутри страны», - отметил он.
«В-третьих, контроль над контактами человека с другими людьми. В-четвёртых, контроль за поведением человека на работе и в свободное от работы время, включая получение информации о том, чем человек питается, чем увлекается, к каким предметам прикасается», - предрекает Валентин Катасонов.
«Помогать в контроле над человеком будут размещённые повсеместно камеры видеонаблюдения и микрофоны. В дополнение к традиционной технической атрибутике будут использованы различные гаджеты, "умные вещи" (автомобили, холодильники, другие бытовые приборы и т. д.), тепловизоры, дроны, даже вживляемые в тело человека микрочипы. "Аргумент коронавируса" может сделать вживление микрочипов принудительным, власти будут стремиться к 100-процентному охвату населения этим техническим средством контроля», - уверен экономист.
По его словам, важной составляющей политики борьбы с вирусом должна стать «эффективная изоляция»:
Во-первых, добровольная самоизоляция человека, каждый сознательный член общества должен спрятаться в своём убежище.
Во-вторых, принудительная изоляция, или принудительный карантин.
В-третьих, принудительная изоляция нарушителей карантинов. Тюрьма станет лучшей школой для тех, кто не желает жить по законам чрезвычайного положения. Нормой станет и международная изоляция. Въезд в страну и выезд из страны будут жёстко ограничиваться.
По его мнению, появится и профилактика вирусных пандемий. Она будет включать два основных момента:
«Во-первых, молодёжь будут активно учить "Основам безопасной жизнедеятельности" (ОБЖ). Почти наверняка после нынешней пандемии-истерии ОБЖ станет главным предметом; ради этого будет урезано преподавание родного языка, литературы, математики. Учащимся будут рассказывать про вирусы, преподавать всемирную историю пандемий, прививать практические навыки изоляции от окружающего мира.
Во-вторых, для профилактики будут использованы вакцины и прививки. Мы привыкли, что прививки – дело добровольное. А в обществе эпохи коронавируса они станут обязательными».
«И тут я перехожу к главному. Создание и производство вакцин сейчас находится под контролем глобальной элиты. Известно также, что вакцины и прививки разрабатываются в лабораториях, которые патронируются и финансируются Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Миллиардер Билл Гейтс, которого мы знали как основателя компании Microsoft, сегодня уже почти не ассоциируется с компьютерным бизнесом. Он теперь выступает как "общественный деятель", который "озабочен здоровьем населения планеты" и тем, что людей на планете слишком много. Ещё в позапрошлом году появились материалы о том, что "Билл Гейтс финансирует возможность новых пандемий в мире". И для сокращения населения планеты до одного "золотого" миллиарда может быть предназначен не коронавирус, а "противоядие" от него, соответствующая вакцина», - полагает Валентин Катасонов.
По его сведениям, «глобальная элита прежде делала ставку на вирусы селективного действия. Что-то вроде этнического оружия, убивающее "чужих" и обходящее стороной "своих". О вирусах как средстве уничтожения "нежелательных" людей давно мечтает принц Филипп (он же герцог Эдинбургский). Это супруг королевы Великобритании, которому в 2020 году исполняется 99 лет, известен как ярый поборник идей так называемого зелёного фашизма. Принц очень любит дикую природу и ненавидит человечество, которое, по его мнению, этой природе угрожает. В 1981-1996 гг. принц Филипп занимал пост президента Всемирного фонда дикой природы (WWF). Он даже написал книгу, в которой признался, что в ходе очередной "реинкарнации" (британский принц в неё очень верит) он хотел бы превратиться в вирус-убийцу, который уничтожит большую часть населения Земли. Естественно, принц точно знает, кто "нежелателен" и кого следует уничтожать. Есть, правда, риск, что вирус-убийца бумерангом вернется к тем, кто так любит "дикую природу" и не любит "дикое" человечество».
Экономист подчеркнул, что не верит в версию, что «коронавирус создан как оружие прямого уничтожения человечества». «А вот в то, что вакцина под этот вирус уже существует и вскоре выскочит, как чёрт из табакерки, представленная спасительницей человечества, я верю вполне, - признал публицист. - Она и должна уничтожить семь "лишних" миллиардов людей, после чего на планете останется "оптимальный миллиард", рассчитанный мудрецами Римского клуба».
«А дальше должна наступить завершающая сцена предпоследнего акта мировой истории, - полагает профессор. - Государственные границы, создававшие иллюзию суверенитета и изоляционизма, будут демонтированы в одночасье. Кулисы мировой истории падут, на сцене явится мировое правительство. А под ним – мировая тюрьма из многочисленных корпусов и палат, создававшихся под флагом борьбы с коронавирусом. Наступит новый мировой порядок, "совершеннее" того, какой показал людям Джордж Оруэлл в антиутопии "1984"».
«А почему предпоследний акт? – спросит читатель. Да потому что последним актом спектакля под названием "мировая история" станет приход антихриста, который и воссядет в кресле главы мирового правительства, потребовав, чтобы обитатели мировой тюрьмы поклонились ему как богу. Трагические сцены последнего акта представлены в последней книге Священного Писания, в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсис). …Это моё эссе в духе антиутопии может испугать, но для того и пишутся антиутопии, чтобы служить предупреждением. Антиутопия – наихудший из возможных вариантов истории, но мы обязаны не сбрасывать его со счетов», - заключил Валентин Катасонов.
Источник: https://ruskline.ru/news_rl/2020/03/18/naselenie_budet_postavleno_pod_totalnyi_kontrol
Христианство,потом большевизм потом коронавирус.
Всё это одно и то-же.
Но только брось свой тон сверхциника ,твои знания потребуются скоро ,чтобы гасить панику и сектантов.Посмотри они с ума сошли ,делят Дашу,как актив.Она уже метала здесь бисер и никто не увлекся .а тут вдруг.
Шиза всегда более востребована в кризисные периоды.
Кот строчит как пулемёт.
Странно нет в зомбоящике Кашпировских и Голубковых.
Наверно Путин пальчиком погрозил.
ну Голубковых уже не будет ,период наивности миновал ,а вот Воинов Света надо ждать -скоро нахлынут вангующие и лечащие ,предсказывающие и оберегающие.
Большие города,
Пустые поезда,
Ни берега, ни дна -
Всё начинать сначала.
С ИНФЕКЦИЕЙ война
И время, как вода,
Он не сошёл с ума,
Ты ничего не знала.
Прочитал порцию откровенной лжи.
И про то, что вакцины разрабатывает лишь фонд Билла Гейтса, и так далее.
Белиберда от либерды.
Почему же ?план был у Закулисы-был,и он был озвучен тем же Гейтсом -должен остаться млрд и они шли к нему ,не покладая рук,устраивая перевороты,войны,майданы,уничтожая сферу работообеспечения ,разлагая мораль,этику .Что здесь неправда?Другое дело -получится ли это у них и кто в сговоре?.Главное сейчас ,чтобы не нагнеталась паника в России .И никаких потусторонних сил пожалуйста.Возомнили о себе эти избганные гады.
П.С. этот ты покликал Серого,как же не хайпануть на вирусе.
Мари ну ЭТА эпидемия не убивает и безобиднее ГРИППА.
Она не медицинская а религиозно-идеологическая.
Т.е когда-то миллионы уничтожили за ВЕРУ в бога и святые идеалы,потом за веру в куоммунизм и святые идеалы а теперь за веру в ВИРУС и идеалы но уже не СВЯТЫЕ а банальные прагматичные и медицинские.
А статейка от Серого серая как обычно
Да я вроде разумом понимаю и глазами вижу ,что цуки все танцуют в кабаках на именинах и руководство без масок и издеваются и шутят при рукопожатиях.Но в то же время ,они ведь разные штамы подготовили и что у них еще в рукаве ,все эти пришибленные идеей без морали ведь ,гебельсы чистые.
А потом ,все правители и ваш Путин играют в эту игру ,постепенно закручивая сценарий ,один наш простой опоздал и оказался в дураках,спешно догоняет.Больницы готовят реальные ,отменили все лечения ,приемы ,реабилитации реально.Зачем ?-на всякий случай или заговор общий -ведь участники пятерки или вынужденные свидетели действа избганных.
Ну карантин и всё такое даже в борьбе с ГРИППОМ не плохо.
Если в пределах разумного.
В России в пределах.
А на Западе иные проблемы и вирус НЕПРИЧЁМ.
Хохлам устроили концлагерь ещё до того как кто-то умер.
Просто страны уничтожают и люди будут от голода умирать а не от вируса.
Голодомор ведь даже хохлы не назвали большевикомором.
Так и кризисомор спрячут за вирусомор.
Этот план давно в утиле.
Идет импровизация с обоих сторон.
а кто дурак на сцене ,народу этот спектакль до фени ,ему бы бумагу ,да спички купить .Кому играют ,раз правила известны ,игра нервов?
Балансирование между попыткой сохранить лицо и осознаванием никчемности собственного мировоззрения в свете осознания потенциальных итогов.
Именно так!!!
Тока про шоу с богом зря – тут все боги фальшивые, одним самозванцем больше…
«Население будет поставлено под тотальный контроль». БеЗконечные саммиты, со всевозможными посиделками, – тому подтверждение… Такое ощущение, что они там решали, с кого начать… Но всё тщетно… Из наших Вед:
13 (109). Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжет
слуг Мира Тьмы и всех потомков Чужеземных ворогов,
койи пустотой бездуховной наполняли
весь Мир Человеческий… неся на стягах своих:
ложь и пороки, лень и жестокость,
желание чужого и похоть,
страх и неуверенность в своих силах…
и это будет Великий Конец Света,
для Чужеземных ворогов,
пришедших из Мира Темного…
И наступит Конец Времени Тьмы,
для всех Родов Расы Великой,
и потомков Рода Небесного…
Любая теория имеет право на существование. В свое время Вольтер сказал примерно так: “Я могу быть не согласен с вашим мнением,но готов умереть за ваше право его выразить”. Касатонов возможно чрезмерно сгущает краски,и все не так плохо на самом деле.