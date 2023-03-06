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Военное возрождение Японии, Макрон и Шольц против Байдена и о чём Китай предупредил США?Игорь Нагаев

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1:05 Землетрясения в Турции – причины и последствия;
11:10 Активизация на Ближнем Востоке: кто или что стоит за атакой на Иран?
19:55 “Хитрые аэростаты”: о чём Пекин предупредили Вашингтон?
28.45 Япония не оставляет попыток вернуть Курилв и превращается в военную державу;
38:16 Европейские чиновники поражают откровениями против России;
47:33 Макрон и Шольц решились выступить против администрации Байдена?
53:18 Чего ждать в Приднестровье
55:46 Взрывы Северного потока и приостановление СНВ-3 – международное право и институты больше не работают?
1:00:34 Ждать ли национализацию в России?

Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Shfr23nyAlU
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