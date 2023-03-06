Уникальная Кольская сверхглубокая. Время. Эфир 11 февраля 1988
Репортаж Валерия Анучина о новом этапе бурения на Кольской сверхглубокой скважине в Мурманской области. Интервью начальника буровой Д.Губермана. Закадровый текст читает диктор ЦТ Анна Шатилова.
Информационный сюжет программы “Время”. Эфир 11.02.1988.
Главная редакция информации, 1988 г.
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