О грядущей весенней военной кампании
О грядущей весенней военной кампании
Чем меньше остаётся времени до, анонсированного и, заранее разрекламированного, весеннего наступления ВСУ, тем больше возникает вопросов на тему того, какое же ноу-хау собирается применить Залужный и его штаб для достижения, объявленной амбициозной цели – нанесении стратегического поражения Российской армии.
Безусловно, группировка, которая сейчас проходит доформирование и боевое слаживание в тыловых районах Украины и на полигонах стран Запада, собирается мощная. Это не менее трети от всей, имеющейся у ВСУ, сухопутной группировки – около тридцати пехотных, десантных, десантно – штурмовых и горно-штурмовых бригад. Не менее шести танковых бригад. Не менее шести артиллерийских бригад. А так же части «спецназа» ВСУ и «нацгвардии». Общая численность ударной группировки может достигать 140 – 160 тысяч человек. В её составе насчитывается не менее 400 танков, не менее 350 орудий, до 100 РСЗО из которых не менее 30 высокоточные системы «Хаймарс», «Марс» и другие западные их аналоги. Очевидно, что под это наступление ВСУ получили достаточное количество боеприпасов, запчастей и ГСМ.
По правилам военной науки эти силы, скорее всего, будут разделены на две ударные группировки, каждая из которых будет иметь собственную задачу. Один удар будет основным, а второй вспомогательным и отвлекающим. При этом, командование ВСУ будет готово перебросить силы с любого направления на то, где наиболее проявится успех, как это был с сентябрьским наступлением под Харьковым, которое начиналось как вспомогательное, но по мере развития его, стало основным.
На что же будет делать ставку командование ВСУ в предстоящем наступлении?
Безусловно, оно попытается достичь тактической внезапности в выборе мест ударов и определяющего превосходства – не менее чем семь к одному на этих участках.
Второй задачей, которую ВСУ постараются достичь в первые же часы наступления, это нанести поражение российским штабам, системам боевого управления, связи, а так же уничтожить склады боеприпасов и ГСМ на максимально достижимой для имеющегося у них оружия глубине – до 80 км., вызвав паралич боевого управления и хаос в тылу. Для этого будут привлечены высокоточные РСЗО, а так же беспилотники – камикадзе, поставки которых ВСУ идут сейчас полным ходом. Успех решения этой задачи напрямую зависит от того, насколько разведка ВСУ, опирающаяся на технические возможности американской разведки и разведок стран НАТО, сможет вскрыть военную инфраструктуру ВС РФ в полосе наступления. Сейчас американцами и натовцами брошены все силы на выявление таких объектов. Разведывательная активность НАТО вдоль наших границ, достигла своего максимума и правильным будет считать, что вся военная инфраструктура ВС РФ в полосе фронта вскрыта и нанесена на штабные карты украинцев. Специалисты считают, что, снизившиеся в последнее время удары высокоточных систем ВСУ по российским штабам и центрам управления, связаны не столько с тем, что украинцы не могут их выявить, а с тем, что они специально не атакуют их сейчас, чтобы достичь при начале наступления максимальной внезапности и максимального урона.
Третьей задачей, которую ВСУ постараются решить для обеспечения успешности наступления, это задача изоляции районов, где будут наступать украинские войска. Цель – не допустить переброски резервов, подвоза ГСМ, боеприпасов на этих направления и организованного отвода войск. Эти задачи все последние недели отрабатывались артиллерией ВСУ на разных участках нашей обороны с разной степенью успешности.
При этом, совершенно очевидно, что ВСУ попытаются применить против нас наше собственное ноу-хау – артиллерийское наступление, при котором будет создана максимальная концентрация артиллерии на направлении ударов. Но, уступая нам в численности артиллерии, ВСУ делают ставку на высокую точность западных систем и применении новейших средств управления артиллерийским огнём.
Вообще, одна из главных ставок ВСУ в грядущем наступлении это надежда на «цифровизацию» новых группировок и ведение сетецентричной войны, которые должны дать украинцам главное превосходство над противником. Обеспечив преимущество в разведке, обнаружении противника, скорости нанесения ударов по нему и точности поражения. Все последние месяцы бригады, отведённые в тыл для укомплектование и формирование ударных группировок, получают новейшие американские цифровые системы боевого управления и учатся ими владеть.
Своей первоочередной задачей командование ВСУ считает максимально быстрый прорыв первой линии обороны, где, как считают украинские генералы и их натовские советники, стоят наиболее закалённые в боях и опытные российские части. Нанесение им максимального поражения, а так же недопущение их организованного отхода на вторую линию обороны, где стоят слабообученные, не имеющие достаточного количества боевой техники и тяжёлого вооружения полки, сформированные из «мобилизованных» солдат, которые, в случае прорыва на их позиции ВСУ, едва ли смогут оказать серьёзное сопротивление, если сюда не смогут отойти части «первой линии». Поэтому, скорее всего, наступление будет вестись не по привычной схеме этой войны – медленное «прогрызание» обороны, а по американским стандартам – максимального огневого превосходства и таранных ударов на, наиболее подходящих для них, направлениях.
Американские советники максимально торопят командование ВСУ с наступлением, пока ещё в составе ВС РФ сохраняется критический дисбаланс между, хорошо укомплектованными техникой, вооружением и обученным личным составом, частями, и большим количеством «крепостных» полков, многие из которых, не имеют не только собственной артиллерии и танков, но даже автотранспорта для нормального их снабжения. Чей командный состав не имеет боевого опыта и преимущественно состоит из таких же «резервистов», многие из которых в армии не служили и являются выпускниками военных кафедр ВУЗов. Боевая ценность таких полков условна и, в обороне против хорошо обученного и укомплектованного техникой, противника у них почти нет шансов.
Безусловно, что командование ВСУ готовит к наступлении и козырь в рукаве. Специалисты считают, что таковым вполне может стать массированное применение ударных дронов и особенно – дронов-камикадзе, с помощью которых украинское командование постарается нанести максимальный урон российской артиллерии и боевой технике на позициях, вести охоту на дорогах за тыловыми транспортными колоннами и перемещающимися войсками. Нельзя исключить и массированный удар БПЛА по объектам на территории России на глубину до 800 – 1000 км. Попытки прощупать нашу систему ПВО мы наблюдаем все последние недели.
Сильные стороны ВСУ в будущем наступлении:
- Опытное оперативно – тактическое командование. Комбаты и комбриги ВСУ это опытные военачальники, прошедшие, как минимум, год войны, а многие, воюющие с 2014 – 15 годов.
- Хорошо организованная вертикаль боевого управления, базирующаяся на закрытых системах связи, цифровых системах обмена информации, управления боем. Военный интернет.
- Хорошо обученный, имеющий огромный боевой опыт, личный состав артиллерийских частей, массовый перевод их на высокоточные артиллерийские системы НАТО.
- Интегрированная с НАТО и США разведка, позволяющая максимально быстро получать информацию о противнике и так же быстро реализовывать её в цифровом формате.
Но, кроме сильных сторон, есть и слабые стороны ВСУ, компенсировать которые командованию будет непросто:
- Невысокое качество украинской пехоты. Мотивация большинства мобилизованных в последние месяцы украинцев чрезвычайно низка. Число людей среди них, имеющих опыт службы, приближается к нулю. Большая часть, за полтора – два месяца обучения, получает лишь начальную военную подготовку.
- Огромный дефицит офицерских кадров. Особенно младшего звена – до роты включительно. Кадровых офицеров на этом уровне, практически, не осталось. В основном это мобилизованные выпускники военных кафедр или, назначенные на офицерские должности, сержанты ветераны.
- У командования ВСУ нет большого опыта наступательных боёв, не считая сентябрьского наступления, которое правильнее было бы назвать преследованием отходящего противника. Нет и достаточного опыта штурма и прорыва организованной обороны, не считая городских боёв и контратак.
- ВСУ по-прежнему серьёзно уступают ВС РФ по численности танков и артиллерии. По танкам – минимум в четыре раз, по артиллерии – в пять.
- ВС РФ полностью превосходит ВСУ по боевой авиации, высокоточному ракетному оружию. Сохраняет превосходство по ударным БПЛА и дронам – камикадзе.
- Общее превосходство в численности ВСУ над численностью российской группировки сократилось с 3 к 1 в сентябре, до 1.3 к февралю.
- Российское командование имеет в своём распоряжении серьёзные резервы – не менее 80 тысяч человек, который в случае угрозы, конечно, задействует.
Поэтому, несмотря на огромную пропаганду «победности» грядущего наступления, у украинского военного руководства нет полной уверенности в его успехе. Целый ряд критических факторов успеха и неуспеха находится в зоне неопределённости. До сих пор боевая группировка не достигла необходимых боевых параметров. Часть техники и вооружения продолжает прибывать, поставки боеприпасов идут полным ходом, но их ещё недостаточно для удовлетворения всех потребностей масштабного наступления. Затягиваются поставки тяжёлых танков «Леопард», на которые делается особая ставка в будущем наступлении. Украина так и не получила тактические ракеты средней (до 500 км) дальности. Уровень подготовки личного состава вновь формируемых бригад, оценивается как невысокий. И, скорее всего, часть этих факторов неопределённости сохранится, как минимум, до середины апреля.
Отдельной проблемой является ответ на вопрос – сможет ли ВСУ достичь тактической внезапности начала наступления. От этого напрямую зависит его дальнейший ход. Российская разведка так же ведёт непрерывный мониторинг и сбор информации о противнике, и недооценка её возможностей может очень дорого обойтись ВСУ. Российское военное командование приобрело большой боевой опыт и постарается не повторить своих прошлых ошибок.
Весенняя военная кампания на Украине станет важнейшим этапом нынешней «горячей фазы» российско- американской войны, по результатом которой, станет окончательно ясно, смогут ли США и их союзники остановить российское продвижение, и нанести России чувствительное военное поражение, или же придётся переходить к «плану «Б» – искать пути спасения существующего украинского режима и начать с Россией переговоры о мире. Ставки для обеих сторон максимальные!
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Головокружение от успехов. Такое стратегическое наступление реально и может наделать нам шороху с оставлением освобожденных территорий, поскольку верховное политическое и военное командование под влиянием мировых кураторов и договорняка с ними по легенде вынуждено якобы под ударами ВСУ оставлять территории как это делали до этого под киевом сумами черниговым харьковом херсоном и остановится на границах только Донбасса и Крыма.