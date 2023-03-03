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Мирослав Морозов об обороне Одессы. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 7-2

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Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает про героическую оборону Одессы.

Друзья, благодаря поддержке многих из вас, мы решились на продолжение цикла лекций Мирослава Эдуардовича Морозова о сражениях на морских театрах в ходе Великой Отечественной войны: представляем вам третью часть нового цикла: “Великая Отечественная война на Черном море”.
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Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 1
https://youtu.be/-SHwNvF6esg
Часть 2. Атака Севастополя в ночь на 22 июня 1941 года:
https://youtu.be/nV6OPwPIOU0
Часть 3. Действия Черноморского флота в первые недели войны:
https://youtu.be/NFgnK6J6I6A
Часть 4. Удары по Констанце:
https://youtu.be/nDLqHBsOrlI
Часть 5. Великая Отечественная война на Черном море:
https://youtu.be/uTdjspgJtj0
Часть 6-1. Великая Отечественная война на Черном море:
https://youtu.be/CyjwEQAOK7E
Часть 6-2. Великая Отечественная война на Черном море:
https://youtu.be/gsjMw-9Rmv8
Часть 7-1. Оборона Одессы:
https://youtu.be/kjoJDHNgLHw

Cсылка на книгу М.Э. Морозова. Советские подводные лодки в ВМВ:
https://kmbook.ru/shop/sovetskie-podv…
Ссылка на книгу М.Э. Морозова. Александр Маринеско:
https://kmbook.ru/shop/aleksandr-mari…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a8UQkViR2iI
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