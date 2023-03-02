Рязань. Часть 10. Город на фотографиях Прокудина-Горского
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Успенский собор с запада. 1912
Успенский собор с востока. 1912
Фрагмент стены Успенского собора
"Вход в Успенский собор. 1912
Церковь Бориса и Глеба с юго-востока. 1912
Спасский монастырь с северо-запада. 1912
Вход в Спасский монастырь. 1912.
Трубеж и собор Рождества Христова. 1912
Вид с юго-востока. 1912
"Бывший дворец великих князей, ныне архиерейский дом. 1912
Бывшая великокняжеская церковь во имя Архистратига Михаила рядом с Успенским собором. 1912