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Рязань. Часть 10. Город на фотографиях Прокудина-Горского

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Рязань
Рязань. Часть 2
Рязань. Часть 3
Рязань. Часть 4
Рязань. Часть 5
Рязань. Часть 6
Рязань. Часть 7
Рязань. Часть 8
Рязань. Часть 9

Успенский собор с запада. 1912.jpg
Успенский собор с запада. 1912

Успенский собор с востока. 1912.jpg
Успенский собор с востока. 1912

Фрагмент стены Успенского собора.jpg
Фрагмент стены Успенского собора

Вход в Успенский собор. 1912.jpg
"Вход в Успенский собор. 1912

Церковь Бориса и Глеба с юго-востока. 1912.jpg
Церковь Бориса и Глеба с юго-востока. 1912

Спасский монастырь с северо-запада. 1912.jpg
Спасский монастырь с северо-запада. 1912

Вход в Спасский монастырь. 1912.jpg
Вход в Спасский монастырь. 1912.

Трубеж и собор Рождества Христова. 1912.jpg
Трубеж и собор Рождества Христова. 1912

Вид с юго-востока. 1912.jpg
Вид с юго-востока. 1912

Бывший дворец великих князей, ныне архиерейский дом. 1912.jpg
"Бывший дворец великих князей, ныне архиерейский дом. 1912

Бывшая великокняжеская церковь во имя Архистратига Михаила рядом с Успенским собором. 1912.jpg
Бывшая великокняжеская церковь во имя Архистратига Михаила рядом с Успенским собором. 1912

Источник: https://humus.livejournal.com/8866637.html
Метки: история, Россия, рязань, фото
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