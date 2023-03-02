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Ефимов В.А. Национальный патриотический форум “Голос Отечества”

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Национальный патриотический форум “Голос Отечества”
25-26 Февраля
Г. ЧИТА
“Хочешь быть вдохновлённым – общайся с теми, кто тебя вдохновляет!”

Виктор Алексеевич Ефимов -
советский и российский партийный и государственный деятель, инженер-метролог, экономист и публицист. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.

Александр Валентинович Мусиенко — полковник формирований специального назначения ГРУ

В этой беседе мы обсудили:
многие люди сокрушаются тому, что мир куда то катится, но мир катится туда, куда его катят!
что было хорошего в СССР, а что было необходимо исправить?
в каком векторе мы должны начать развиваться?
что мотивировало полковника ГРУ участвовать в горячих точках и спец. операциях?
в чём секрет феноменальной памяти Анатолия Вассермана?
если вы курите – вы финансируете вооружённые силы Украины.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C6fjDDUY9Dc
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