Полезный список нейросетей
Чтобы не затерялось. Автор составил хорошую подборку полезных нейросетей разной направленности.
Полезный список нейросетей
Кто-то должен был сделать эту полезную публикацию. Всем нужно, но никому не хотелось возиться и собирать в одном месте. Пользуйтесь! Полный список всех доступных нейросетей по категориям: изображения, тексты, звук. Почти все они доступны без регистрации или по крайней мере бесплатные.
Репостните или сохраните этот пост – а то ведь затеряется в ленте, не вспомните, где всё это нашли и плакать
будете. Итак, поехали!
ИЗОБРАЖЕНИЯ:
1. https://creator.nightcafe.studio/ (генерация изображений и видосов)
2. https://openai.com/dall-e-2/ (создает, дорисовывает, добавляет объекты на изображение, регистрация по не русскому номеру)
3. https://deepdreamgenerator.com/ (создание реалистичных изображений в заданных стилях)
4. https://www.artbreeder.com/ (генерация изображений в большом количестве и сортировка по папкам)
5. https://aiportraits.com/ (создание похожего портрета в хорошем качестве)
6. https://deepai.org/
7. https://www.starryai.com/ (генератор nft)
8. https://www.fotor.com/ (nft-искусство)
9. https://runwayml.com/ (монтаж и редактор видео, анимация и 3d-модели)
10. https://www.wombo.art/ (сюррреалистичные дизайны, превращает фото в мультфильмы)
11. https://images.ai/ (классека!)
12. https://thispersondoesnotexist.com/ (генерирует портрет несуществующего человека)
13. http://smartsketch.xyz/ (превращает схематичные изображения в произведения искусства)
14. https://looka.com и https://www.logoai.com/ (рисует логотипы)
15. https://artsexperiments.withgoogle.com/poemportraits (накладывает текст на портрет)
16. https://www.remove.bg/ и https://retoucher.online/ru (удаляет фон с фотографии)
17. https://colorize.cc/ (раскрашивает чб фотографии)
18. https://dream.ai/create и https://hotpot.ai/art-generator (картинки по описанию, без регистрации)
19. https://reflect.tech/ (заменяет лицо на фото)
20. https://stablediffusionweb.com/ (генерирует картинки по текстовому описанию, без регистрации)
21. https://www.midjourney.com/home/ (аватары в разном стиле, объединяет картинки в одну, генерирует по текстовому описанию)
22. https://www.ostagram.me/ (соединяет в одну стили разных картин)
23. http://gaugan.org/gaugan2/ (картинки на основе эскизы и по текстовому описанию)
24. https://www.myheritage.com/deep-nostalgia (анимирует фотографии)
25. https://sketch.metademolab.com/ (оживляет скетчи и детские рисунки)
26. https://imglarger.com/ и https://icons8.ru/upscaler и https://vanceai.com/ и https://waifu2x.udp.jp/index.ru.html и https://bigjpg.com/ и https://letsenhance.io/ (улучшает качество изображений)
27. https://lexica.art/ (вся ai-графика)
28. https://vidyo.ai/ (делает из видео тиктоки, рилсы и коротюльки для ютюба)
29. https://beta.tome.app/ и https://www.beautiful.ai/ (создание презентаций по картинкам с описанием)
30. https://www.creatosaurus.io/ (вообще всё в одном месте)
31. https://rudalle.ru/ (нейронка от сбера)
32. https://www.craiyon.com/ (генерит 9 картинок из 1 изображения в один клик, без регистрации)
33. https://prisma-ai.com/lensa (забытая классика)
34. https://h5.tu.qq.com/web/ai-2d/cartoon/index (превращает фото в аниме)
35. https://uizard.io/ (делает макет сайта по наброску от руки)
36. http://goart.fotor.com/ (стилизует фотографию под известные портреты или картины)
37. http://deepangel.media.mit.edu/ (удаляет с изображения людей или объекты)
38. https://experiments.withgoogle.com/cartoonify (превращает фотографию в мультяшку)
39. https://fusionbrain.ai/ (всё на русском, бесплатно и без регистрации)
40. https://dezgo.com/ (генерация картинок без цензуры)
41. https://mage.space/ и https://avyn.com/ (обычная понятная удобная генерация картинок, без ограничений)
42. http://cvl-demos.cs.nott.ac.uk/vrn/ (делает из 2D в 3D)
ТЕКСТ И ДАННЫЕ:
1. https://books.google.com/talktobooks/ (отвечает цитатами из книг)
2. https://yandex.ru/lab/yalm (дописывает текст)
3. https://www.smartwriter.ai/ (создает качественные тексты и ответы, продажи и маркетинг)
4. https://www.grammarly.com/ (лучшее для англоязычной переписки)
5. https://www.deepl.com/translator-mobile (ai-переводчик)
6. https://analisa.io/ (аналитика для социальных сетей)
7. https://texts.com/ (все мессенджеры в одном окне)
8. https://yandex.ru/autopoet/ (стихи от яндекса)
9. https://app.inferkit.com/demo (осмысленные тексты на вашей основе)
10. https://smodin.io (качественные тексты по заголовку: сочинения, статьи)
11. https://huggingface.co/tasks/text-generation и https://huggingface.co/bigscience/bloom (очень качественная работа с текстом)
12. https://anyword.com/ (удобно, короткие посты и статьи, бесплатно 7 дней)
13. https://namelix.com/ (нейминг, придумывает название для ваших идей и бизнесов по ключевым словам)
14. t.me/ChatGPT_WeeziBot (бот в телеграмме, понимает русский, отвечает на вопросы, пишет короткие посты и статьи по заголовку)
ГОЛОС И ЗВУКИ:
1. https://voice.headliner.app/ (озвучка голосом известных людей)
2. https://imaginarysoundscape.net/ (озвучка фотографий)
3. https://www.riffusion.com/ (генерирует музыку по текстовому описанию)
4. https://podcast.adobe.com/enhance (повышает качество аудио до уровня студийного)
5. https://otter.ai/ (превращает запись звонков в текст, удобно для телефонных переговоров)
6. https://experiments.withgoogle.com/sound-maker (создание собственных звуков)
7. https://experiments.withgoogle.com/scribbling-speech (превращает речь в анимацию в реальном времени)
Нафига ИИ пиарщикам и маркетологам: https://rb.ru/opinion/ai-pr/
Сборники/обзоры:
https://rb.ru/story/ai-art-generators/
https://rb.ru/list/the-most-interesting-neural-networks/
https://rb.ru/opinion/ai-pr/
https://rb.ru/opinion/23-neural-networks/
https://rb.ru/story/10-generatorov-video/
https://rb.ru/story/ai-creative-instruments/
https://pikabu.ru/…/21_sayt_gde_mozhno_protestirovat…
https://vc.ru/…/624…/585040-luchshie-neyroseti-2023-goda
https://pikabu.ru/…/ailib__katalog_bolee_900_neyrosetey… – 900 нейросетей!
Легенда:
https://openai.com/blog/chatgpt/
(С) https://www.facebook.com/kostyaknop/posts/pfbid037jXpMJwyoAkJezLGupMX6mbuT2NeLXK8zhxvRRwq34iVUcPEoVC4FHf5YD1fbdj6l
UPD
Очерк от Вольфрама о том, как вообще работают нейросети
https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-work/
UPD1
Хотел сумничать, вспомнив, что "грядущие гунны", собравшиеся изничтожать Валерия Брюсова, а он встречает их "приветственным гимном", скакали "по ещё не открытым Памирам", а был де язык программирования АЛМИР, но потом вспомнил, что АЛМИР это такой кириллический Алгол (отчасти и Бэйсик), а символическое интегрирование и дифференцирование, что предмет вполне ИИ, появилось лишь в его развитии АНАЛИТИК (что для 1968 тоже крутовато), так что каламбур не получился.
https://sanitareugen.livejournal.com/302357.html – цинк