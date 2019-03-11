Продуктовый фейс-контроль: эстонские ученые составили список запрещенного продовольствия в школьных столовых

Порядка 10% учеников первых классов страдает от ожирения. Тревожные данные приводят специалисты эстонского института развития здоровья, выпустившие рекомендации к школьному меню.

В черный список попали самые любимые детские лакомства – шоколад, конфеты, пирожное, мороженое, печенье и даже сладкие булочки. Неприемлемыми в школьных буфетах эксперты также сочли соленые снеки. «За чертой» оказались консервы, продукты с красителями и усилителями, энергетические напитки. Вместо этого специалисты призывают наполнить школьный рацион фруктами, овощами и ягодами, регулярнее выдавать кисломолочные продукты и орехи. Горячий чай, уверены представители TAI, не стоит заранее насыщать сахаром, этот выбор лучше оставить за самим ребенком. По поводу вторых блюд эксперты сходятся во мнении, что обед школьника должен умещаться на одной тарелке, половину которой займет салат, а другую поровну поделят между собой мясо и гарнир. «Привычки питания закладываются в детстве. Недостаточное, несбалансированное и однообразное питание в детстве влияет на здоровье всю жизнь», – уверена ответственная за сферу питания и движения TAI Хайди Канамяэ.

По статистике, порядка 10% первоклассников страдает ожирением, еще 16% избыточным весом. Чтобы сдержать рост негативных показателей, необходима планомерная работа по формированию правильных пищевых привычек. Так, в школьных буфетах Москвы уже появились уголки здорового питания «Здравушка». На стеллажах представлены особо полезные товары – фруктовые пюре, чипсы из яблок, абрикосов, груш, мармелад с соком, ягодным морсом, пастилки с зеленым чаем. Найти лакомство по душе смогут не только сластены, но и дети, страдающие аллергией и диабетом, ведь продукция не содержит сахар и глютен. Да и цены на перекус с натуральным составом весьма демократичные – от десяти рублей.

Ассортимент полезных товаров помогает разогреть аппетит школьников перед основной трапезой. Между тем, горячие обеды в образовательные учреждения российской столицы сегодня поставляют комбинаты питания. Современное оборудование, квалифицированные повара, высокий уровень контроля – все это позволяет обеспечить детей полезной и вкусной пищей. Особое внимание уделяется школьному меню. Над его созданием работают врачи и диетологи. Специалисты стараются подбирать ингредиенты и сочетать блюда таким образом, чтобы рацион был сбалансированным и при этом разнообразным. За качеством готовых блюд ежедневно следят сотрудники комбината, испытывая творения школьных поваров в лабораториях, оборудованных прямо на производстве.

Фундамент правильного питания закладывается в стенах школьных столовых, а в будущем становится стилем жизни. Именно поэтому наравне со знаниями важно прививать ребенку здоровые привычки в еде. За этим, казалось бы, небольшим нюансом здоровье целого поколения. Ведь дети, воспитанные на бутербродах и пельменях, вероятно, и своих детей будут кормить тем же. Чего не скажешь о тех, кто со школьной скамьи шаг за шагом постигал азы правильного питания.